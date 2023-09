Kim Kardashian kusi na Instagramie

Życie i styl Natalia Oreiro znów zaskoczyła stylizacją. Sypią się komplementy Kim Kardashian nie stroni od kusych strojów. Wybiera je na wszelkie możliwe okazje, a przed wyjściem pozuje do zdjęć, by następnie podzielić się efektami sesji na instagramowym profilu.

Celebrytka chętnie stawia na obcisłe stylizacje, które podkreślają jej kształty. Nie odmawia gorsetów z głębokim dekoltem oraz krótkich topów. Poza tym w mediach społecznościowych nie brakuje jej zdjęć w bieliźnie oraz bikini.

Córka Kris Jenner to dziś jedna z najpopularniejszych osób na całym świecie. Kim Kardashian nie raz wywołała kontrowersje, co jeszcze bardziej rozsławiło jej nazwisko. Celebrytka doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę i chętnie wykorzystuje do tego media społecznościowe.

Kim Kardashian eksponuje płaski brzuch

Siostry Kardashian-Jenner przywiązują wagę do swojego wyglądu i zależy im, by prezentować nienaganną sylwetkę. W związku z tym spędzają długie godziny na siłowni, by ich figury były smukłe, a kondycja na najwyższym poziomie.

Kim Kardashian regularnie pokazuje fanom, jak zmienia się jej sylwetka dzięki treningom, a więc na jej instagramowym profilu pojawiają się kadry, na których mniej lub bardziej odsłania ciało. Tym razem celebrytka opublikowała serię zdjęć, na których wyeksponowała umięśniony brzuch.

Była żona Kanye Westa zapozowała w dżinsach oraz krótkim, różowym topie, a internauci nie potrafili przejść wobec tego obojętnie. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać. "Kim, wyglądasz cudownie", "Pięknie", "Z dnia na dzień stajesz się piękniejsza i atrakcyjniejsza", "Różowy to twój kolor, Kim" - czytamy na Instagramie.

