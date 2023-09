Anna Popek inspiruje stylizacjami

Życie i styl Księżna Kate w wyjątkowym miejscu. Trudno oderwać od niej wzrok Anna Popek to jedna z ulubionych dziennikarek Polaków. Ich sympatią cieszy się niezmiennie od lat, a grono jej fanów stale się powiększa. Na Instagramie obserwuje ją niemal 65 tys. osób, a z każdym dniem przybywa ich coraz więcej.

Dziennikarka chętnie dzieli się urywkami swojej codzienności, publikuje zdjęcia z pracy, a także pokazuje, co robi w wolnym czasie. Na jej instagramowym profilu często pojawiają się zdjęcia stylizacji, które są chętnie komentowane przez internautów. Panie nie kryją, że Anna Popek inspiruje je w tej kwestii.

Dziennikarka doskonale dobiera stylizacje do okazji, a także wie, co jest aktualnie modne. Chętnie wybiera eleganckie outfity, ale nie stroni od nieco luźniejszych strojów. Często stawia na intensywne kolory oraz total looki.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Postawiła na róż i dżins. Krótki top odsłonił umięśniony brzuch Kim Kardashian

Reklama

Anna Popek postawiła na czerń

Anna Popek nie może narzekać na brak zainteresowania. Fani niemal natychmiast reagują na jej posty. Tym razem było podobnie. Dziennikarka zapozowała w czarnej stylizacji. Co prawda zza stołu widać jedynie gorset i zarzuconą na ramiona marynarkę, ale mimo to internauci nie mogli przejść wobec tego obojętnie.

Anna Popek opublikowane zdjęcie opatrzyła krótkim opisem. "Wszystko ma swój czas. Czas pracy i czas odpoczynku, czas dla innych i czas dla siebie. Ważne, by dostrzec, że czas upływa, a jedyne co możemy zrobić, to dobrze go wykorzystywać" - napisała, a na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Natalia Oreiro znów zaskoczyła stylizacją. Sypią się komplementy

W garderobie Anny Popek nie brakuje klasycznych ubrań w czarnym kolorze. Tym razem dziennikarka dobrała do nich również dodatki w tym samym kolorze, co sprawiło, że całość nabrała eleganckiego charakteru. "Cudowna", "A Pani niezmiennie pełna szyku klasy i elegancji", "Jak zawsze pięknie i wspaniale" - czytamy na Instagramie.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze”: Monika Żochowska INTERIA.PL