Kraken: Stwór z głębin oceanów

Co wiemy o krakenach?

Naoczni świadkowie porównywali krakena do gigantycznej ośmiornicy. Wspominali o mackach i wielkich oczach, a nawet wielkim dziobie.

Według zapisków Pliniusza Starszego kraken stał na straży Cieśniny Gibraltarskiej. Za cel obrał nieprzepuszczanie żadnego okrętu. Natomiast w mitologii greckiej kraken to wielka ryba, która strzegła Andromedy złożonej w ofierze Posejdonowi. Krakena jako jeden z pierwszych opisał także Erik Pontoppidan w "Natural history of Norway".

O krakenie istnieje wiele opowieści i legend. Przez pewien czas kraken był odbierany jako wyspa. Podpływanie do niej kończyło się tragicznie. Budzony przez marynarzy kraken, od razu się zanurzał i wciągał cały okręt pod wodę.

Zdjęcie Badacze twierdzą, że kraken, atakując statki, broni swojego terytorium / 123RF/PICSEL

Mówiono, że chociaż władzę nad nim ma Neptun, to kraken będzie się słuchać tego, kogo zobaczy po przebudzeniu. Wierzono, że zapada on w stuletni sen, po którym przez kolejne sto lat nie robi nic innego, jak atakowanie statków i okrętów.

Krakeny istnieją naprawdę?

Wiele osób zastanawia się, czy krakeny żyły naprawdę, czy były tylko bohaterami legend i opowieści. Pod koniec XIX wieku kraken miał zaatakować rybacki kuter, a dowodem na to miała być odrąbana kilkumetrowa macka.



Mimo że naoczni świadkowie opisywali krakena jako ogromną ośmiornicę, to uczeni to są innego zdania. Uważają, że kraken może być kałamarnicą lub kalmarem. Ponadto uznaje się, że istniejące legendy dotyczące krakenów bazują na spotkaniach z kałamarnicą olbrzymią. Nie ma jednak wielu danych o tych zwierzętach, poza tymi, które wskazują na ich ogromne rozmiary.

Te stworzenia mogą żyć na dużych głębokościach. Szacuje się, że może to być nawet 1000 metrów. Badania treści żołądkowej kaszalotów wskazały, że krakeny są ich niewątpliwym przysmakiem. W ten sposób też wywnioskowano, że historie głoszące, że wielka ośmiornica ma twardy dziób, są prawdziwe.



Zdjęcie Po koniec XIX wieku kraken miał zaatakować rybacki kuter / 123RF/PICSEL

Ponadto nie tylko niestrawione dzioby mają być potwierdzeniem na istnienie krakenów. Podobno podczas walki kaszalota z krakenem, ten drugi miał odcisnąć przyssawki na ciele swojego wroga.



Krakeny i tonące statki

Zdjęcie Będące pierwowzorem krakena kałamarnice mogą osiągać gigantyczne rozmiary / Fairfax Media via Getty Images/Fairfax Media via Getty Images via Getty Images / Getty Images

Naukowcy podają się trzy główne powody, przez które zwierzęta uznawane za krakeny atakowały statki i okręty. Pierwszy z nich zakłada, że robiły to tylko wtedy, gdy były ranne. Przez to zatapiały wszystko, co znalazło się w pobliżu.

Krakeny mogły także uznawać statki za kaszaloty i w ten sposób próbowały walczyć o życie. Inni jednak uważają, że było to nic innego jak obrona terytorium.

Oprócz wspomnianego wyżej kutra rybackiego tzw. kraken miał zaatakować także innych żeglarzy. Do ataku miało dojść m.in. w 1930 roku, kiedy to przewrócił się tankowiec Brunswick na Oceanie Spokojnym. Do podobnego zdarzenia miało dojść niecałe 60 lat później u wybrzeży Filipin, a ponadto w 2003 roku kraken miał zaatakować francuski jacht.



Kraken w kulturze masowej

Zdjęcie "Kraken" fascynuje nie tylko naukowców, ale również twórców kultury masowej / Fernando Camino/Cover/Getty Images / Getty Images

Zwierzę uznawane za krakena można spotkać nie tylko w głębokich wodach oceanu, ale także w kulturze masowej. Na wielkim ekranie można go było oglądać w takich filamch jak "Piraci z Karaibów", "Hotel Transylwania 3" oraz "Atlantyda: Powrót Milo".

O krakenie można było także przeczytać w powieści "Pieśni lodu i ognia", a także we "Władcy Pierścieni - Drużynie Pierścienia". O stworze z głębin wspomniał także Andrzej Sapkowski w "Trochę Poświęcenia" oraz Juliusz Verne w książce "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi".



