Sąsiedzi mogą zaglądać sobie do okien. Nietypowa konstrukcja została okrzyknięta ArchiBublem

W plebiscycie "ArchiBubel" zagłosowało prawie 20 tys. osób. Mieszkańcy Karkowa wybrali najbardziej czytelny przykład patodeweloperki. Wygrał budynek przy Al. Artura Grottgera w Krakowie, który został zaprojektowany przez architektów z pracowni Ingarden & Ewý Architekci. Blok o nietypowej konstrukcji otrzymał aż 6 tys. głosów!

Co nie spodobało się mieszkańcom Krakowa w nowoczesnej bryle znajdującej się przy ulicy Grottgera? Budynek ma nieregularny kształt, który najwidoczniej miał czynić go ciekawym. Poszczególne poziomy zostały przesunięte wobec sąsiednich, dzięki czemu blok "przechyla się" na bok. Balkony i okna sąsiadujących mieszkań nie są jednak zwrócone w stronę otoczenia - znajdują się naprzeciwko siebie. To bez wątpienia nie sprzyja prywatności. Sąsiedzi mogą nie tylko zaglądać sobie nawzajem do mieszkań, ale nawet uścisnąć sobie dłoń, stojąc na balkonach.

Balkony ustawione naprzeciwko siebie sprawiają także, że do mieszkań może docierać mniej światła. Chociaż mieszkania znajdują się w świetnej lokalizacji, blisko Starego Miasta - w zakątku dzielnicy Krowodrza budzą wiele wątpliwości.

W ramach akcji mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, które budynki ich zdaniem są najbardziej jaskrawymi przykładami patodeweloperki. Mimo sporej konkurencji wśród architektonicznych potworków, wyraźnie widać, że kilka lokalizacji szczególnie mocno podpadło krakowianom tłumaczą organizatorzy plebiscytu na Facebooku.

Plebiscyt "ArchiBubel": Oto podium

Drugie miejsce w plebiscycie "ArchiBubel" zajął budynek położony na osiedlu Dywizjonu 303. Blok mieszkalny zdobył prawie 4 tys. głosów. Co tym razem nie spodobało się mieszkańcom Krakowa?

Budynek znajdujący się na osiedlu Dywizjonów sąsiaduje ze słupem wysokiego napięcia. Jak nietrudno się domyślić - nie jest to wymarzony widok z okien.

Trzecie miejsce powędrowało do budynku, który mieszkańcy Krakowa, ze względu na nietypową konstrukcję nazywają "matrioszką". W tym przypadku domek jednorodzinny został "zapakowany" w sporej wielkości blok, można znaleźć go przy ulicy Centralnej 57. Krakowska "matrioszka" otrzymała 1,6 tysięcy głosów internautów.

