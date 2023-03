Alicja, Emilia, Julia, Olga, Laura, Marcel i Bartosz - wszyscy są uczniami drugich klas, ale w trzech różnych, krakowskich liceach. Wszyscy również każdą wolną chwilę spędzają na przyswajaniu i propagowaniu wiedzy związanej z pierwszą pomocą. Ich projekt "Ręka na Pulsie" to jedna z ponad czterech tysięcy różnych, społecznych inicjatyw, które rywalizują w ogólnopolskiej olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii".

Główną ideą projektu siedmiorga uczniów z I LO, IX LO oraz VI LO w Krakowie, jest popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z obszaru ratowania zdrowia i życia ludzi na etapie udzielania przedmedycznej, pierwszej pomocy.

- Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności, dzięki którym w realny sposób każdy z naszych rówieśników będzie zdolny do niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, jeśli znajdzie się w takiej sytuacji. Sęk w tym, by te metody i techniki pierwszej pomocy przedstawić w sposób efektywny, ale i efektowny, zaciekawiając oraz uświadamiając społeczeństwo, z jak ważnym zagadnieniem mamy do czynienia mówi Interii licealista Bartosz Kalemba, kierownik projektu "Ręka na Pulsie"

Reklama

Uczniowie zaangażowani w projekt doskonale wiedzą, jakich narzędzi użyć, by ze swoją ideą dotrzeć do jak największej liczby rówieśników z Polski. Z tego tytułu doskonale operują serwisami społecznościowymi jak Facebook, TikTok, Instagram i YouTube, gdzie w krótkiej i atrakcyjnej formie dla kilkunastoletniego odbiorcy przekazują wiedzę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy. Wśród zrealizowanych materiałów znajdują się m.in. wywiady z ratownikami, sondy uliczne, grafiki przedstawiające techniki ratownicze oraz różnego rodzaju ciekawostki związane z zabezpieczeniem poszkodowanego.

Uczniowie szerzący ideę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi czynnie biorą udział w różnego rodzaju pozaszkolnych zajęciach z ekspertami w swoich dziedzinach. Kilka dni temu licealiści gościli w jednostce straży pożarnej w podkrakowskiej Modlnicy, gdzie zapoznawali się z technikami ratowania poszkodowanych, uczyli się obsługi sprzętu i chłonęli wiedzę z zakresu zabezpieczania miejsca wypadku.

Ponadto uczniowie regularnie współpracują z wieloma, różnymi organizacjami pozarządowymi - m.in. z Polskim Czerwonym Krzyżem, dzięki czemu mają możliwość uczestniczenia w wykładach specjalistów, których wiedza jest nie do przecenienia.

Instagram Rolka Rozwiń

Alicja, Emilia, Julia, Olga, Laura, Marcel i Bartosz własnymi siłami szukają sponsorów, którzy mogliby dołożyć cegiełkę do ich projektu. I choć czasami trafiają na mur nie do przebicia, to jednak nie brakuje ludzi dobrej woli i skorych do bezinteresownej pomocy młodym licealistom z pasją.

Efektem takich działań jest m.in. pozyskanie od jednego z fundatorów rękawiczek jednorazowych używanych podczas udzielania pierwszej pomocy. Niebawem uczniowie zaangażowani w projekt "Ręka na Pulsie" będą je rozdawać mieszkańcom Krakowa, edukując ich również, jak ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo podczas niesienia pomocy poszkodowanym.

Wideo youtube

Nad działaniami siedmiorga krakowskich licealistów czuwa opiekunka grupy magister Monika Gładyszowska. - Celem moich działań jest nauczenie tych młodych ludzi pracy w grupie. Oczywiście niezwykle istotna jest rywalizacja w olimpiadzie "Zwolnienie z Teorii" i uzyskanie jak najlepszego wyniku naszego projektu, ale wartością dodaną jest uświadomienie moim podopiecznym, na czym polega praca przy tego typu projekcie. Ponadto chcemy przekonać młodzież, by nie bali się pomagać poszkodowanym i potrzebującym tej pomocy - mówi Interii Monika Gładyszowska, nauczycielka w I LO w Krakowie.

TikTok

Opiekunka licealistów biorących udział w projekcie "Ręka na Pulsie" nadzorowała również ich niedawną współpracę z Polską Misją Medyczną. Dzięki temu uczniowie zorganizowali w swoich szkołach zbiórkę funduszy, które zostaną przekazane na rzecz poszkodowanym w niedawnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.

Uczniowie zrzeszeni wokół inicjatywy "Ręka na Plusie" swój projekt muszą ukończyć do 14 marca br. Laureaci olimpiady otrzymają certyfikaty, tworzone m.in. we współpracy z firmą Google.