Rodzina królewska z Jordanii z wizytą w Hiszpanii

Gwiazdy Królowa Rania chwali się weselem syna i piękną synową. Poruszające zdjęcia Królowa Rania i król Abdullah II wraz z synem Haszimem udali się do Hiszpanii, gdzie spotkali się z królem Filipem VI oraz jego małżonką Letizią.

Zdjęcia ukazują, że obie panie darzą się ogromną sympatią. Na powitanie wymieniły się ciepłym uściskiem, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Wręcz nie kryły radości.

Na instagramowym profilu Ranii już pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. "Jestem wdzięczna Ich Królewskim Mościom królowi Filipowi VI i królowej Letizii za ich dzisiejszą gościnność. Zawsze wspaniale jest widzieć was oboje, a szczególnym zaszczytem jest dołączyć do was w Madrycie w dziewiątą rocznicę wstąpienia Jego Królewskiej Mości na tron - gratulacje" - napisała pod postem królowa Jordanii.

Rania uchodzi za najpiękniejszą królową na świecie. Swojego przyszłego męża poznała w 1993 roku. Mówi się, że była to miłość od pierwszego wejrzenia, bo zaledwie pół roku później para wzięła ślub. Owocem ich związku jest książę Husajn, księżniczka Iman oraz księżniczka Salma, a także książę Haszim.

W ostatnim czasie o rodzinie królewskiej z Jordanii było szczególnie głośno w kontekście ślubu księcia Husajna, który odbył się 1 czerwca. Oczy świata były zwrócone w stronę uroczystości, podczas której najstarszy syn królewskiej pary poślubił architektkę Rajwę al Saif. Podczas tego wyjątkowego dnia w Jordanii pojawili się przedstawiciele wielu państw i rodzin królewskich, w tym książę William i księżna Kate.

Rani i Letizia zadały szyku podczas oficjalnego spotkania

Publiczne wystąpienia Ranii wiążą się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Królowa od lat angażuje się w sprawy związane z prawami kobiet. Poza tym zależy jej na zmianie wizerunku krajów arabskich na świecie. Rania zrezygnowała z noszenia tradycyjnego hidżabu i stawia na nowoczesne stylizacje, którymi inspiruje wiele kobiet.

Zdjęcie Królowa Rania / GTRES/G3 Online/East News / East News

Zarówno królowa Jordanii, jak i Hiszpanii uchodzą za ikony mody, a ich kreacje są zawsze strzałem w dziesiątkę. Tym razem Letizia postawiła na letnią stylizację. Wybrała kwiecistą sukienkę odznaczającą się kolorem czerwonym i błękitnym z domieszką brzoskwiniowego odcienia. Całość uzupełniła intensywnie różowymi szpilkami.

Rania z kolei na oficjalnej wizycie u hiszpańskiej rodziny królewskiej pojawiła się w eleganckiej czarnej spódnicy charakteryzującej się wyszywanym motywem motyli. Dobrała do tego bluzkę z długim rękawem ze zdobieniami na dekolcie. Królowa Jordanii czerń przełamała kolorowymi, wzorzystymi szpilkami.

