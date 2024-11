Z czterech propozycji fryzur wybrałaś właśnie tę? Na krótkie włosy zazwyczaj decydują się kobiety odważne i pewne siebie. Takie, które nie boją się mówić, co myślą. Zawsze możesz liczyć z ich strony na szczerą reakcję i odpowiedź. Asertywność, choć przez wielu z ich otoczenia, odbierana, jako coś złego, to ich mocna strona. Nigdy nie zrobią niczego wbrew sobie. Są świadome siebie i niezależne. Nie boją się przyciągać uwagi i być w centrum wydarzeń. Lubią eksperymentować zarówno w życiu osobistym jak i prywatnym. Mają to, czego wiele osób im zazdrości - są otwarte na nowości i zmiany. Co punktuje nie tylko w pracy.

Długie włosy, to wybór romantyczek. Troskliwych i cierpliwych. Taka fryzura kojarzy się z subtelnością i spokojem. I takie też są kobiety, które decydują się na nią. Są też cierpliwe, nikt ani nic nie jest w stanie wyprowadzić je z równowagi. Choćby realizacja jakiegoś celu miała zająć dłużej, niż powinna, nie zniechęci je to. Lubią stabilność i sprawdzone rozwiązania. Najbliższych otaczają troską i zrozumieniem.

Lubisz eksperymentować, nie idziesz w trendy, a w to co czujesz w danym momencie, co potrzebujesz, w czym dobrze się czujesz. Zdecydowania artystyczna z ciebie dusza, która wyróżnia się nieszablonowym myśleniem. Schematy, utarte ścieżki nie są dla ciebie. Masz też coś w sobie tajemniczego, co przyciąga. Umiesz wyłapać w drugim człowieku coś, czego on sam nie widzi. Często też analizujesz swoje zachowania.