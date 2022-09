Krzysztof Jackowski i jego przepowiednie

Krzysztof Jackowski należy do grona najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Regularnie dzieli się swoimi wizjami z internautami, a jego nagrania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystko przez to, że jego przepowiednie nie raz miały odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Wielu internautów kieruje się jego słowami i z niecierpliwością wyczekuje kolejnych przepowiedni. Pod każdym filmem pojawiają się setki komentarzy, w których nie brakuje słów uznania i podziękowań za liczne wskazówki.

Jasnowidz podzielił się wizją dotyczącą Polski

Krzysztof Jackowski w swoim najnowszym nagraniu przekazał internautom, że od pewnego czasu nachodzi go wizja dotycząca podziału kraju. "Część Polski będzie połączona w jakiś sposób z innym państwem. To się nie stanie jednoznacznie, jednym zarządzeniem. Może w ogóle nie być na początku żadnego zarządzenia. Natomiast naturalnie to się może stać i część Polski będzie w unii" - przekazał jasnowidz.

Reklama

Ponadto Krzysztof Jackowski powiedział również o planach szykowania wojska. Dodał, że niekoniecznie we wrześniu, ale raczej w późniejszym czasie. "Wojsko w Polsce będzie pilnowało jakiegoś porządku, ale wcale nie będą się działy niepokoje" - stwierdził jasnowidz.

Będzie mówione o jakimś zagrożeniu i z tego powodu w różne miejsca publiczne będzie szło wojsko. Nic się tam nie będzie działo, ale będzie pilnowało na ewentualność zagrożenia

Krzysztof Jackowski swoje najnowsze nagranie nazwał "Czas Wygaszania Dobrobytu". Wspomniał, że zjawisko, o którym mówi w tytule, będzie miało miejsce jesienią i zimą. "Wiele osób szykuje się na głód. Uważam, że niepotrzebnie" - dodał jasnowidz. Powiedział również, że będzie niekorzystna sytuacja w handlu i problem z niektórymi produktami.

Poza tym Krzysztof Jackowski poruszył kwestię światła i energii. "W nawyk ma nam wejść oszczędzanie prądu. W nawyk ma nam wejść oszczędzanie wszystkiego. To jest takie konkretne wygaszanie dobrobytu" - podkreślił wizjoner. Dodał, że pojawi się krach, chaos i zerwanie łańcuchów dostaw.

Czuję moment, kiedy budownictwo stanie. Staną jakieś duże firmy albo będą musiały coś ograniczać. Mamy teraz problem z prądem, gazem i innymi surowcami i już wiemy, że mamy oszczędzać. Sytuacja wydaje się na stykach opanowana, ale wydarzy się coś dużego, co nie będzie dotykało tylko Polski, ale też Europy. Nie wiem, czy w takim samym procencie, ale tak. Okaże się, że te zabezpieczenia, które były już nie wystarczają i trzeba natychmiast robić przestoje w firmach. Kojarzy się to z gospodarczym lockdownem

***

Zobacz także:

Aida Kosojan-Przybysz ma przesłanie na wrzesień. "Przed nami miesiąc wyzwań"

Przerażające słowa jasnowidza Glanca. „To początek większej katastrofy”

Polacy będą się ewakuowali? Jackowski mówi, co niebawem czeka Europę

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 23: Maja Sablewska INTERIA.PL