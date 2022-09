Wojciech Glanc zyskał popularność dzięki drugiej edycji programu "Big Brother". Następnie wystąpił jako brzuchomówca w programie "Mam Talent", a niedługo później zdecydował się na obranie zupełnie innej drogi życiowej. Dziś jest jednym z najpopularniejszych polskich jasnowidzów, w którego wizje wierzy coraz szersza grupa osób.

"Krwawy Bałtyk" i "początek większej katastrofy"

Jasnowidz Glanc systematycznie dzieli się z internautami swoimi kolejnymi wizjami. Te zdają się spełniać. Niedawno wizjoner mówił o "katastrofie ekologicznej", co jego fani wprost połączyli z zanieczyszczeniem na Odrze.

Tym razem po raz kolejny odniósł się do tego obrazu. Jak powiedział, "chciał mieć pozytywne nastawienie", jednak jego wizje w tym obszarze są przygnębiające.

Cały czas mam wizję takiego krwawego Bałtyku. Od jakiegoś czasu taka wizja po prostu mi towarzyszy. Rozumowałbym to na zasadzie symbolicznej, gdyż wiadomo, że żadna krew się tam nie wyleje. Można rozumieć to w sposób "umierania Bałtyku". Umieranie przynajmniej zatoki, tego, co blisko nas, blisko plaży mówił jasnowidz.

"To co wydarzyło się na Odrze nie jest sprawą przypadku"

Wojciech Glanc dodał, że w jego opinii "to co wydarzyło się na Odrze nie jest sprawą przypadku ani narastających problemów".

"To nie jest tak, że nagle się teraz coś dzieje. To jest część tej wojny, która się dzieje. Uważam, że to była celowa akcja sabotażowa wykonana polskimi rękami służącymi Putinowi i rząd doskonale wie, kto to zrobił. Rząd doskonale wie, kiedy to miało być zrobione, na jakie zlecenie. (...) Była to celowa zaplanowana akcja, ale miała być na mniejszą skalę. Miała być na mniejszą skalę, miało to wywołać niepokój, strach, po czym miała władza wkroczyć do akcji, szybko rozwiązać problem, zabłysnąć, wygrać następne wybory po to, żeby zrobić tam jakieś następne brzydkie rzeczy za jakiś czas. Wyrwało się to spod kontroli" - mówił.

Jak dodał, według niego "chodzi o całkowitą destabilizację".

To jest część tego, co się dzieje na Wschodzie. Chodzi o całkowitą destabilizację tego, co się dzieje w Polsce. (...) Niestety cały czas widzę ten obraz umierających brzegów. Słuchajcie, to nie jest już tylko Odra, to są również odnóża, to są również jakieś inne akweny wodne mówił Wojciech Glanc.

"To dopiero początek, za którym idą zwyżki cen i niedobory towarów"

Jasnowidz podkreślił, iż "jest to dopiero początek większej katastrofy".

To jest dopiero początek, za którym idą zwyżki cen i niedobory towarów i wiele, wiele innych problemów. To jest lawina. To jest zasada teorii chaosu, że skrzydełka motyla mogą wywołać tornado na drugim końcu świata twierdzi jasnowidz.

"Niestety ja mam takie wrażenie, że zbliżamy się ku zapaści, naprawdę potężnej zapaści. Nawet odważyłbym się powiedzieć, że Polska zbliża się ku okresowi głodu. Nie umiem na razie dostrzec niczego..." - dodał jasnowidz Glanc.

