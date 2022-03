Tajemnicze zniknięcie Siergieja Szojgu

Od lat mówi się, że Siergiej Szojgu obok Ławrowa jest najbardziej zaufanym człowiekiem Putina. Mają dobry kontakt zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Podobno w minionych latach chętnie spędzali wspólnie krótkie urlopy.

To właśnie on formalnie odpowiada za działania wojsk rosyjskich. Szojgu zastąpił odwołanego Anatolija Sierdiukowa i funkcję ministra pełni od 2012 roku. To za jego kadencji Rosja dokonała aneksji Krymu. Obecnie Szojgu jest odpowiedzialny za strategię działań wojennych armii rosyjskiej na terenie Ukrainy.

Instagram Post

Siergiej Szojgu zajmuje wysokie stanowisko zarówno w polityce, jak i armii. Mówi się, że nie ma wrogów zarówno wśród politycznej elity, jak i rosyjskiego społeczeństwa. Świadczy o tym fakt, że od lat niezmiennie plasuje się w pierwszej piątce polityków, którym Rosjanie ufają najbardziej.

Reklama

Minister obrony prężnie kreował swój medialny wizerunek i chętnie pokazywał się w telewizji. Jego ostatnie wystąpienie miało jednak miejsce 11 marca. Od tamtej pory nie wiadomo, gdzie jest Szojgu. Chociaż podejrzewano, że jego nieobecność jest spowodowana problemami zdrowotnymi, to Kreml jednak zdementował te doniesienia, a za przyczynę podał brak czasu. Internauci jednak spekulują, że Putin stracił zaufanie do politycznego sojusznika.

Ksenia Szojgu udziela się w social mediach

Życie prywatne Siergieja Szojgu nie jest ściśle tajne tak jak w przypadku Władimira Putina. Minister obrony poślubił Irinę Aleksandrownę, którą poznał na pierwszym roku studiów. Pobrali się po pięciu latach znajomości i mają dwie córki: 45-letnią Julię i 31-letnią Ksenię.

Instagram Post

To właśnie najmłodsza pociecha Szojgu zwraca na siebie uwagę w mediach społecznościowych. Mimo że jej ojciec zniknął w tajemniczych okolicznościach, to ona jednak nie zamierza tracić kontaktu ze światem i jej instagramowy profil nadal funkcjonuje, jakby nic złego się nie wydarzyło. Gdy jej ojciec był zaangażowany w planowanie działań zbrojnych w Ukrainie, świetnie się bawiła w Dubaju, a uśmiechnięte zdjęcia wrzucała do mediów społecznościowych.

Jak podaje m.in. Super Express, Ksenia Szojgu pracuje w prywatnym rosyjskim Gazprombanku, który jest trzecią co do wielkości tego typu placówką w kraju. Poza tym jest organizatorką tzw. maratonu bohaterów, czyli ligi forsownych marszów terenowych. Na wsparcie finansowe może oczywiście liczyć od ministerstwa obrony i koncernów zbrojeniowych.

Córka generała chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem zawodowym oraz prywatnym. Jest z zaręczona z blogerem Aleksiejem Stolyarowem. W 2021 roku przyszła na świat ich córka.

Ksenia Szojgu i rosyjska propaganda

Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Ksenia Szojgu opublikowała pięć postów. Jak można zauważyć, dobrze wie, czym jest propaganda, którą karmi się rosyjskie społeczeństwo. 6 marca na jej profilu pojawiło się zdjęcie nieba, które opatrzyła wymownym opisem.

Życie zostało podzielone na "przed" i "po". Długo zastanawiałam się nad tym, co chciałabym tu zostawić, brakowało mi słów. Wszelkie działania militarne są ostatecznością, co oznacza, że nie było dla nas innego wyjścia

Ksenia Szojgu dodała również, że nie wstydzi się swojej narodowości i kocha swój kraj oraz ludzi, bez względu na to, gdzie mieszkają.

Cały «cywilizowany» świat pokazał dziś, że ma własne standardy dla siebie i zupełnie inne dla nas. Będę pracować i robić to, co mogę - pomagać, wspierać potrzebujących, kochać i pielęgnować moją rodzinę i bliskich

Na tym jednak się skończyły przemyślenia córki ministra obrony na temat tego, co się dzieje na terytorium Ukrainy. Gdy w sąsiednim kraju w wyniku działań pod kierownictwem jej ojca ginęli niewinni ludzie, Ksenia podzieliła się radosnym zdjęciem z córką i oświadczyła, że dziewczynka właśnie skończyła sześć miesięcy. Poza tym kobieta nie ma problemu z dzieleniem się z obserwatorami postami dotyczącymi jej życia zawodowego. Omamiona Ksenia Szojgu funkcjonuje jakby nie wiedziała, że wojna w Ukrainie zbiera śmiertelne żniwo.

Instagram Post

Mogłoby się wydawać, że skoro Ksenia Szojgu wierzy w dobre zamiary rosyjskich polityków, w tym także jej ojca, to raczej nie powinna obawiać się słów krytyki. Córka generała postanowiła jednak wyłączyć możliwość komentowania pod jej postami w mediach społecznościowych. Czyżby Ksenia Szojgu bała się prawdy o wojnie w Ukrainie?

Instagram Post

***

Zobacz także:

Ołena Zełenska: od żony swojego męża po walczącą pierwszą damę Ukrainy

Rosyjskie Elle pisze o „pokoleniu Z”. To świadome nawiązanie?