Władimir Putin okiem specjalistów

Prezydent Rosji od zawsze wzbudzał zainteresowanie politologów. W ostatnim czasie zaczęto się również przyglądać jego zdrowiu. Pojawiły się spekulacje dotyczące przebytych chorób. Mówiono już o wylewie, chorobie Parkinsona, a nawet nowotworze. Lekarze chętnie przyjrzeli się przywódcy Rosji. Odkryli nawet, skąd wziął się jego charakterystyczny chód.

Okazuje się, że nie ma on nic wspólnego z upadkiem na zdrowiu. Prezydent Rosji swobodnie wymachuje lewą ręką, ale prawą pozostawia nieruchomą. Neurolodzy nazwali sposób chodzenia Władimira Putina "chodem rewolwerowca". Naukowcy twierdzą, że za sztywną ręką nie stoi choroba, a szkolenie KGB. Funkcjonariuszy uczono, aby trzymali prawą rękę blisko ciała, by w każdej chwili jednym szybkim ruchem mogli sięgnąć po broń.

Eksperci przyglądają się również mowie ciała prezydenta, by odkryć, jakie nastroje i emocje przekazuje za pomocą gestów, mimiki, sposobu poruszania się, postawy i spojrzenia. W ostatnim czasie analizie poddano również twarz prezydenta Rosji. Porównując zdjęcie widać, że jego rysy uległy znacznej zmianie. Wygląda na to, że Władimir Putin uległ zabiegom z zakresu medycyny estetycznej.

„Poker face” Władimira Putina

Władimir Putin w październiku będzie obchodził 70. urodziny, jednak jego twarz nie zdradza tego podeszłego wieku. Zdaniem ekspertów, prezydent Rosji od lat próbuje się odmładzać. Nie trzeba być jednak specjalistą, by zauważyć, że twarz Putina uległa zmianie. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia sprzed lat. Widać, że przywódca Rosji wygląda na nich starzej niż na teraźniejszych. Obecnie na twarzy Putina nie ma prawie żadnej zmarszczki.

Zdjęcie Już w 2010 roku plotkowano o pierwszej operacji plastycznej Władimira Putina / Sean Gallup / Staff / Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Lekarze są zgodni, że Władimir Putin upodobał sobie zastrzyki z toksyny botulinowej. Dzięki botoksowi uzyskał efekt bezwzględnego człowieka. Zabieg ten nie tylko zmniejszył widoczność zmarszczek, ale również sprawił, że jego twarz nie zdradza żadnych emocji. Jak podaje "The Sun", w 2012 roku na łamach rosyjskiego "New Times" pojawił się artykuł, w którym czterech chirurgów plastycznych stwierdziło, że prezydent Rosji najprawdopodobniej wstrzykuje sobie botoks w czoło. Tym sposobem utrzymuje tzw. pokerową twarz.

Jakie operacje plastyczne przeszedł Władimir Putin?

Tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Soczi w 2014 roku zauważono kolejne zmiany w wyglądzie Władimira Putina. Doktor Lambe z Reflect Clinic w Manchesterze w rozmowie z "The Sun" stwierdził, że prezydent Rosji zainwestował w wypełnienie policzków.

Z wiekiem owal twarzy ulega zmianie, skóra przestaje być elastyczna i zaczyna opadać. U prezydenta Rosji wygląda to zupełnie inaczej. Jego szczupła twarz nabrała kształtów. Stała się szersza, pełniejsza i pulchniejsza.

Ponadto zauważono uniesienie górnej części oka i prawdopodobnie uniesienie podbródka, co może stać za młodszym wyglądem przywódcy Rosji. Lifting oczu jest wykonywany w celu usunięcia nadmiaru skóry z górnych powiek i zlikwidowania tzw. worków pod oczami. Władimir Putin za sprawą liftingu podbródka pozbył się także zmarszczek i wiotkości skóry.

Władimir Putin polubił medycynę estetyczną

Wygląda na to, że prezydent Rosji nie może się pogodzić z upływającym czasem oraz tym, że się starzeje. Już w 2010 roku plotkowano o pierwszej operacji plastycznej Władimira Putina. W Kijowie pojawił się z siniakiem pod okiem, który próbowano ukryć pod grubą warstwą makijażu. Chociaż tłumaczono to zmęczeniem oraz niekorzystnym światłem, to zdaje się, że przekonało to tylko nielicznych.

Zdjęcie Lekarze są zgodni, że Władimir Putin upodobał sobie zastrzyki z toksyny botulinowej / Bloomberg / Contributor / Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Możliwe, że Putin liczył na niewielkie zmiany, które będzie można w łatwy sposób wyjaśnić. Nie umknęły one jednak ekspertom, a także internautom, którzy dopatrzyli się, że pieprzyk na twarzy Putina zmienił swoje położenie. Z policzka zawędrował w okolice oka. Patrząc na obecne zdjęcia Władimira Putina oraz te sprzed lat, ciężko jest uwierzyć w brak ingerencji chirurga plastycznego.

