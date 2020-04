​Książę Magicznych Ogrodów

Czy ktoś z was wie, że jest w Polsce miejsce, gdzie można oglądać w 100% polskie odmiany tulipanów? W historii tego kwiatu mamy jeszcze jeden wątek polski.

Zdjęcie Gatunków tulipanów jest ponad sto, a odmian powyżej 10 tysięcy /INTERIA.PL/materiały prasowe

Tulipan to jeden z popularniejszych kwiatów, które spotykamy w naszych ogrodach czy kwiaciarniach. A przecież nie pochodzi z Europy, pojawił się tu dopiero w drugiej połowie XVI wieku, przywieziony z Imperium Osmańskiego. Pierwsze cebulki dotarły do Wiednia w 1554 roku za sprawą flamandzkiego ambasadora Ferdynanda I Habsburga na dworze Sulejmana Wspaniałego. W tym miejscu warto zaznaczyć wątek polski - otóż żoną cesarza Ferdynanda była Anna Jagiellonka.

Reklama

Gatunków tulipanów jest ponad sto, a odmian powyżej 10 tysięcy. Jednym z sekretów ich popularności jest niezwykła różnorodność barw - od białego do prawie czarnego, z wyjątkiem czysto niebieskiego. Jest to prawdopodobnie największa paleta kolorów spośród wszystkich roślin ozdobnych. A taki kolorowy świat bardzo pozytywnie zmienia nam nastrój. Dodajmy do tego, że panie (w tym Anna Jagiellonka) widzą więcej barw niż mężczyźni i dlatego tak kochają kwiaty.

Tulipan to zwiastun wiosny, kiedy wszystko wokół szare, on już zachwyca swoimi kolorami.

Nie trzeba go nawozić żeby zakwitł, robi się to tylko po to, żeby wytworzył cebulkę na następny rok.

Wśród wielu miejsc, gdzie możemy cieszyć oko pięknymi, kolorowymi tulipanami, szczególne miejsce zajmuje Magiczne Ogrody Rodzinny Park Tematyczny, znajdujący się pod Janowcem, w sercu lubelszczyzny. Owa szczególność wiąże się z polskimi odmianami tego kwiatu. Jak się okazuje mamy w Polsce hodowcę, pana Romana Szymańskiego, który wiele lat poświęcił na stworzenie pięciu całkowicie polskich tulipanów. Jak mówi ich twórca, niezwykłe jest to, że kwiat wyhodowany w Polsce dopasowuje się do klimatu naszego kraju i np. później wychodzi z ziemi i dzięki temu nie ulega przymrozkom.

Dwa z tej piątki możemy podziwiać w janowieckim parku. Ciekawa jest historia, prawie, jak mówi pan Roman, czarnego tulipana, który nosi nazwę Fringed Black. Zdaniem hodowcy nie ma zupełnie czarnych kwiatów, zawsze istnieje nutka innego koloru. Jednak ten jest najciemniejszym kwiatem na świecie, co zauważyli najwięksi tulipanowi specjaliści na świecie. Niezwykłości dodają mu postrzępione końce płatków. Tej cechy nie udało się uzyskać Holendrom. Fringed Black wszedł do kanonu kwiatów uprawianych w Holandii, jako jedyna polska odmiana. Prace nad jego wyhodowaniem trwały ponad 25 lat. Była to klasyczna genetyka mendlowska czyli krzyżowanie i selekcja.