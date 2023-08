Popularność Kate rośnie w siłę

Życie i styl Meghan ma żal do Kate. "Zna prawdę i powie każdemu" Nie da się ukryć, że to Kate wiedzie prym w rodzinie królewskiej w kwestii popularności. To właśnie o niej najczęściej rozpisują się media niemal na całym świecie. Żona Williama od lat wzbudza zainteresowanie i to zazwyczaj wokół niej jest największe medialne zamieszanie.

W ostatnim czasie brytyjska prasa zaczęła nawet praktykować wycinanie Williama ze zdjęć, tak by tylko jego żona skupiała uwagę czytelników. Co prawda następca tronu nie ma im tego za złe, ale w ostatnim czasie pojawiły się plotki, że popularność Kate przeszkadza jego ojcu i jest dla niego niepokojąca. Król miał nawet oskarżyć syna i jego żonę o to, że odciągają uwagę od niego oraz Kamili.

Zdjęcie Brytyjska prasa rozpisuje się o przejęciu obowiązków króla przez Kate / YUI MOK/AFP/East News / East News

Księżna Kate przejmie obowiązki króla?

Tym razem "Daily Mail" podaje, że Kate zastąpi króla i przejmie jego obowiązki. Nie chodzi jednak o objęcie tronu, a zastąpienie Karola III w Royal Thames Yacht Club - najsłynniejszym klubie żeglarskim w Wielkiej Brytanii.

Po tym, jak książę Yorku zrezygnował ze swojej funkcji, patronat został przekazany królowi Karolowi. Teraz pojawiły się pogłoski o ewentualnej kolejnej zmianie. Jeden z członków organizacji stwierdził, że żona Williama zdecydowanie sprawdziłaby się w klubie po objęciu patronatu. "Kate byłaby świetnym wzorem do naśladowania" - powiedział.

Jak się okazuje, królewski klub nie może podjąć decyzji o zastąpieniu Karola III przez Kate. Wszystko przez protokół, który mówi, że w tej kwestii to rodzina królewska może jedynie wykonać pierwszy krok. Jak dalej donosi "Daily Mail", to sprawia, że decyzja musi wyjść od samej instytucji, a nie od klubu żeglarskiego, który zwróciłby się z taką sugestią do Pałacu.

