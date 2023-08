Meghan ma żal do Kate. "Zna prawdę i powie każdemu"

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

Zagraniczne media nadal rozpisują się o konflikcie Meghan i Kate. Jak się okazuje, amerykańska aktorka ma żal do żony Williama o to, jak ją traktowała. Zdaniem anonimowego informatora, Meghan wciąż nie kryje zdenerwowania na myśl, że uszło jej to na sucho. Liczyła, że z ust przyszłej królowej padną przeprosiny.

Zdjęcie W ostatnim czasie jest głośno o rzekomych problemach w małżeństwie księcia i księżnej Sussexu / Backgrid/East News / East News