Popatrz na obrazek. Który sposób noszenia torebki przedstawiony na zdjęciu najlepiej odpowiada twojemu? Wybierz jeden z czterech.

1. W ręce

Nosisz torbę w ręce? Wydajesz się emanować pewnością siebie i kompetencją. Trzymasz torbę za uchwyt, co ułatwia ci szybki dostęp niezbędnych przedmiotów, przenoszenie dokumentów i innych niezbędnych w pracy rzeczy. Jeśli nosisz swoją torebkę w ten sposób, to najpewniej jesteś profesjonalistką i poważnie podchodzisz do tego, co robisz w życiu. Prezentujesz się na poważną i zdecydowaną i chcesz, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Nosząc torbę w ręce, jesteś zawsze przygotowana na wszystko, co pojawi się na twojej drodze. Innych traktujesz z szacunkiem i uczciwością. Jesteś otwarta na rozmowę i komunikujesz swoje potrzeby oraz oczekiwania w sposób jasny i zrozumiały. Wspierasz decyzje i wybory innych oraz jesteś gotowa na kompromis i współpracę.

2. Na ramieniu

Ten styl noszenia torebki często praktykowany jest kiedy wybieramy małe i średnie torby, oraz torby typu shopping bag. Takie noszenie torby jest bardzo bezpieczne, ponieważ trudno, by zsunęła się z ramienia. Jeżeli trzymasz torebkę w ten sposób, to najprawdopodobniej cenisz sobie praktyczność i zdrowy rozsądek. Nosisz torebkę blisko ciała i zawsze jesteś świadoma swojego otoczenia. Poczucie bezpieczeństwa jest dla ciebie niezwykle ważne. Starasz się rozwiązywać problemy, zamiast reagować emocjonalnie. Szukasz konstruktywnych rozwiązań, które będą korzystne dla ciebie i osób w twoim otoczeniu. W związku dajesz priorytet otwartej i szczerej komunikacji, dzięki czemu unikasz nieporozumień i konfliktów. Twoje decyzje zazwyczaj są oparte na faktach i rzeczywistości, zamiast na nadmiernych oczekiwaniach lub wyobrażeniach.

3. W zgięciu ręki

Noszenie torby w zgięciu łokcia to szykowny i niewymagający wysiłku sposób noszenia torebek. Jest to idealne rozwiązanie kiedy chcesz mieć wolne ręce, bo ciężar torby jest równomiernie rozłożony na przedramieniu. Ten klasyczny styl noszenia torebek to kwintesencja wysublimowania i elegancji. Masz więc wyrafinowany gust i cenisz sobie drobiazgi w życiu. Sposób, w jaki nosisz swoją torbę, wskazuje na to, że jesteś pewna siebie, ale również często bywasz w biegu. W relacjach starasz się zadbać o szczegóły i otoczenie. Dbasz o to, aby twój dom był urządzony w sposób harmonijny i estetyczny. W relacjach starasz się być taktowna i subtelna, wybierając odpowiednie słowa i gesty. W związku zależy ci na jakości czasu spędzanego z partnerem, a więc starasz się planować romantyczne wieczory i wyjścia do eleganckich miejsc. Jednocześnie, uważasz, że drobiazgi są ważne i chętnie obdarowujesz innych prezentami, które są dopracowane w każdym szczególe.

4. Przełożoną przez ciało

Wybierasz torebki z długimi paskami, które możesz przełożyć przez ciało? To praktyczny wybór dla tych, którzy chcą mieć wolne ręce, co czyni go idealnym podczas podróży, zakupów lub załatwiania różnych codziennych spraw. Ten styl trzymania torby pokazuje, że stawiasz na praktyczność i wygodę. Wolisz mieć wolne ręce, aby zrobić wszystko, co musisz. Jesteś osobą wielozadaniową i potrzebujesz torby, która nadąży za twoim intensywnym stylem życia. W relacjach stawiasz na prostotę. Ograniczasz swoje grono znajomych do tych najbliższych i najbardziej wiernych. Tworzysz wspólny dom, który jest przytulny i przyjazny, ale jednocześnie bardzo praktyczny i wygodny. W związku nie przeszkadzają ci drobne niedociągnięcia, które nie wpływają na szczęście i harmonię. Starasz się, aby twoja przestrzeń i czas były maksymalnie dostosowane do twoich potrzeb i stylu życia. W związku zależy ci na relaksie i wypoczynku, dlatego stawiasz na spokojne wieczory w domu lub na prostych, ale przyjemnych wyjściach na miasto.

