Kuchenka będzie lśniła jak nigdy! Niezawodny trik z "wanienką" z folii

Pryskający tłuszcz i resztki wykipiałych potraw osadzają się na ruszcie, tworząc warstwę lepkiego trudnego do usunięcia brudu. Jeśli ruszt nie jest czyszczony regularnie warstwa ta "zapieka się" pod wpływem temperatury, a jej wyczyszczenie staje się jeszcze bardziej kłopotliwe.

Niestety konstrukcja rusztów sprawia, że często odkładamy tę czynność na później. Ruszt zazwyczaj jest zbyt duży, by bez problemu umyć go w zlewie lub wstawić do zmywarki. A problem trudnego do usunięcia brudu z czasem narasta - i to dosłownie.

Jak pozbyć się tej lepkiej i nieestetycznej warstwy bez długotrwałego, żmudnego szorowania? Są na to proste domowe sposoby, które pozwolą zmiękczyć i rozpuścić osad, a następnie z łatwością usunąć go za pomocą zwykłej myjki.

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej za pomocą sody oczyszczonej

Nawet uporczywych zabrudzeń możemy pozbyć się w prosty i wygody sposób. Potrzebne będą: arkusz grubej folii, nożyczki, zszywacz biurowy, dwa opakowania sody oczyszczonej, rękawiczki ochronne, myjka.

Sposób pierwszy: Na umiarkowane zabrudzenie

Arkusz folii umieszczamy na blacie, układamy na nim ruszt i docinamy folię tak, by z każdego boku wystawała około 10-12 cm. Zaginamy boki folii i zszywamy na rogach tak, by ruszt znalazł się w "wanience". Z sody i odrobiny ciepłej wody przygotowujemy papkę o konsystencji gęstej śmietany i nakładamy na ruszt. Po około 30 minutach usuwamy papkę i rozpuszczone zanieczyszczania za pomocą myjki kuchennej.

Zdjęcie Przygotuj papkę o konsystencji gęstej śmietany, aby nie spływała ona z rusztu / 123RF/PICSEL

Sposób drugi: Na intensywne zabrudzenia

Przygotowujemy "wanienkę" z folii w podobny sposób jak w przypadku pierwszym, ale tym razem dodatkowo ją wzmacniamy, aby nie wylał się z niej roztwór, który zastosujemy do rozmiękczenia zabrudzeń.

Aby wzmocnić wanienkę, docinamy paski folii i za ich pomocą łączymy przeciwległe brzegi, przymocowując je za pomocą zszywacza. Wystarczą po trzy paski z każdej strony, utworzą one kratkę.

Do wanienki wsypujemy dwa opakowania sody oczyszczonej i zalewamy gorącą wodą tak, by przykryła zabrudzony ruszt. Po około trzech godzinach, kiedy roztwór sody zdążył już rozpuścić osad, ostrożnie wylewamy wodę z wanienki i usuwamy resztki zabrudzeń myjką kuchenną. Podczas mycia rusztu warto założyć rękawice ochronne.

Choć czyszczenie rusztu kuchenki gazowej może wydawać się kłopotliwe, warto tę czynność wykonywać regularnie. Unikniemy w ten sposób silnych zastarzałych zabrudzeń, które są najtrudniejsze do usunięcia.

