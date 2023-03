Kupił przez internet "szczeniaka", ale to nie był pies. Stworzenie zaczęło się śmiać

Historie o tym, co wyrasta ze słodkich szczeniaków, zakupionych okazyjnie w podejrzanych miejscach i od podejrzanych ludzi powracają do nas jak bumerang. A to ktoś zamiast owczarka kaukaskiego stał się właścicielem niedźwiedzia, a to popularny wilczur okazał się wilkiem... Tym razem mamy do czynienia ze szczeniakiem, którego prawdziwą "rasę" zdradził przeraźliwy śmiech.

Zdjęcie Kupił szczeniaka, ale okazało się, że to hiena / materiały prasowe