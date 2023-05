Kupiła gofra nad polskim morzem. Już po kęsie wiedziała, że nie jest dobrze

Chyba nikt już nie łudzi się, że wakacje nad polskim morzem należą do tanich przyjemności. Tydzień rodzinnego pobytu nad Bałtykiem to koszt porównywalny do tego, który trzeba ponieść wyjeżdżając do Włoch, Chorwacji czy Grecji. A przecież do ceny podróży i zakwaterowania należy doliczyć jeszcze wakacyjne przyjemności. Choćby takie jak gofry.

Gofry to kultowy nadmorski przysmak