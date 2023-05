Tajlandia i Wietnam. Azjatycka przygoda, która uszczupli budżet

Spokojny wypoczynek na plażach wyspy Phú Quốc, nurkowanie na wyspie Cham, spacer wzdłuż rzeki Perfumowej w Huế. Brzmi jak marzenie. Za podobną, azjatycką przygodę przyjdzie jednak spoko zapłacić. Wycieczka na Phu Quocod to koszt ponad 5,4 tys. złotych za osobę.

Podobna cena opiewa podróż do Mui Neod, Ho Chi Minhod, Phan Thietod czy Ho Tramod. Wycieczka do Ham Tienod to koszt ponad 6 tys. złotych. Odpoczynek w Hoa Luod to niemal 7 tys. złotych, zaś w Can Thood niemal 8 tys. złotych za osobę. Dwa tygodnie grupowej wycieczki do Tajlandii, organizowanej przez największe biura podróży, to koszt ponad 9 tys. złotych od osoby. Brzmi wygórowanie? To jednak nie koniec.

Dwa tygodnie grupowej wycieczki do Tajlandii to koszt ponad 9 tys. złotych od osoby

Zanzibar, Malediwy, Bali. Ekskluzywne wakacje, za które trzeba słono zapłacić

Lazurowa woda, turkusowe laguny, niezwykłe rafy koralowe i lśniąco białe plaże. Niejeden turysta marzy o błogim odpoczynku w egzotycznych krajach, mając najczęściej na myśli Malediwy, Zanzibar lub Bali. Za taką przyjemność trzeba jednak słono zapłacić.

Wakacje all inclusive na Malediwach to koszt przeszło 7 tys. złotych za osobę za tygodniowy urlop. Oferta last minute opiewa na ponad 5,5 tys. złotych. Niewiele mniej przyjdzie zapłacić za wypoczynek w mekce polskich celebrytów - na Zanzibarze. Wyjazd do tego egzotycznego kraju w opcji all inclusive to cena ponad 5,3 tys. złotych. Za ofertę last minute przyjdzie zapłacić niewiele ponad 5 tys. złotych.

Wakacje all inclusive na Malediwach to koszt przeszło 7 tys. złotych za osobę za tygodniowy urlop

Ile kosztuje wycieczka z Polski na Bali? To kolejny z kierunków, który mocno nadszarpnie budżet. Chcąc cieszyć się bajkowymi widokami i lazurową, ciepłą wodą należy wyłożyć z portfela ponad 6 tys. złotych za osobę. Turyści wiedzą jednak, że egzotyka się ceni. Są jednak takie miejsca, które znajdują się zupełnie niedaleko Polski, a mogą mocno nadszarpnąć budżet.

Piękna i ekstremalnie droga. W podróż do Szwajcarii

Uważaj, by wakacje nie wydrenowały twojego portfela

Szwajcaria to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie i jednocześnie jedno z najdroższych z perspektywy turysty. Niemal każde tamtejsze miasto wydaje się ekstremalnie drogie. Za te, w których wydamy najwięcej pieniędzy uważa się Genewę oraz Zurych. Nieco taniej powinno być w Bazylei, Bernie czy Lozannie.

Turystów kusić mogą bezpośrednie, tanie bilety lotnicze z wielu polskich miast. Za bilet do Szwajcarii w jedną stronę przyjdzie niejednokrotnie zapłacić niewiele ponad 100 złotych. Na miejscu okazuje się jednak, że wakacje będą zdecydowanie droższe, niż mogło się wydawać.

Szwajcaria to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie i jednocześnie jedno z najdroższych z perspektywy turysty

Koszt zakwaterowania zależy w dużej mierze od miasta. Ceny za pokój hotelowy zaczynają się jednak od około 90 - 100 CHF, czyli około 360 do ponad 400 złotych za dobę. Odwiedzając restauracje w Szwajcarii warto liczyć się z tym, że ceny dania głównego zaczynają się od około 20 CHF, a więc ponad 80 złotych.

Wysoko stojący frank daje się we znaki szczególnie turystom. Wiele osób, z uwagi na ceny, rezygnuje więc z urlopu w tym miejscu, pomimo że Szwajcaria ma do zaoferowania odwiedzającym naprawdę wiele.

Madera. Te wakacje nie będą należały do najtańszych

Ceny w niektórych krajach mogą niemile zaskoczyć

Przepiękne krajobrazy, doskonałe jedzenie, mnóstwo atrakcji i wyjątkowych miejsc do zwiedzania - takimi atutami przed turystami może się pochwalić portugalska wyspa. Jeśli jednak chodzi o ceny na Maderze, są one o około 15 proc. wyższe od tych z kontynentalnej Portugalii. Wszystko z uwagi na fakt, iż większość towarów trzeba na wyspę sprowadzać, a sama w sobie żyje głównie z turystyki.

Wybierając się na Maderę na własną rękę ostateczna kwota za tygodniowy pobyt na wyspie może wynieść nawet 6,4 tys. złotych za dwie osoby

Średnia najtańsza opcja w sezonie na 7 dni z przelotem, zakwaterowaniem oraz śniadaniem to ponad 4,5 tys. złotych za dwie osoby. Jeśli pod uwagę weźmiemy zakwaterowanie o wyższym standardzie cena szybuje do nawet ponad 5 tys. złotych.

Wybierając się na Maderę na własną rękę ostateczna kwota za tygodniowy pobyt na wyspie, w zależności od wybranego zakwaterowania, może wynieść nawet 6,4 tys. złotych za dwie osoby.

Francja. Elegancja i wywindowane ceny

Ceny, szczególnie w najchętniej odwiedzanych częściach Francji, są wyjątkowo wysokie. Turyści, którzy pragną spędzić swój urlop w Paryżu, na Lazurowym Wybrzeżu czy we francuskich Alpach muszą liczyć się z tym, że podobny wypoczynek może ich słono kosztować. Cannes, Nicea, Saint Tropez, Megève, Chamonix czy Courchevel to niemal synonimy luksusowych wakacji.

Cannes, Nicea, Saint Tropez, Megève, Chamonix czy Courchevel to niemal synonimy luksusowych wakacji

Nocleg w hostelu we Francji to koszt przynajmniej 40 euro za osobę. Koszt nocy spędzonej w dwugwiazdowym hotelu to już 70 euro, zaś w czterogwiazdkowym to przynajmniej 130 euro. Za największe, pięciogwiazdkowe luksusy przyjdzie zapłacić nawet od 350 euro w górę. We Francji dość droga jest również żywność oraz transport międzymiastowy.

Wycieczka z biura podróży w najwyższym sezonie na Lazurowe Wybrzeże to cena od 3 tys. złotych do nawet 6 tys. złotych za osobę. Podobnie ceny kształtują się, jeśli chodzi o Paryż.