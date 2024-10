- Tego rodzaju znicz nie jest dla każdego. Jeśli zmarły za życia lubił estetykę glamour, otaczał się przedmiotami połyskliwymi, pozłacanymi, ozdabianymi brokatem czy kryształkami, może jego bliscy będą chcieli odnieść się do jego gustów, stawiając na grobie właśnie taką ozdobę? - wyjaśnia pani Dorota. - Znicz, który wywołał takie kontrowersje to tylko jedna z propozycji w naszej ofercie. Dla równowagi, najtańszy z naszych zniczy kosztuje 3,99 zł. Są też takie za 4,99 zł, za 15 i 20 złotych. Są klienci o różnych budżetach, preferencjach i nawykach i tak samo różnorodny jest nasz asortyment. Jedna osoba kupi, druga zdecyduje się na inny towar, my po prostu pokazujemy, co mamy w ofercie.