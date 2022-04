Kwietniowe grzyby - co można zbierać w lasach?

Wczesną wiosną na grzyby? Jak najbardziej

Pewne gatunki grzybów leśnych można spotkać nawet w środku zimy. Nie jest ich jednak wiele, a takimi wycieczkami parają się jedynie najbardziej zapaleni i doświadczeni grzybiarze. Wiosną pojawiają się kolejne grzyby i to w większych ilościach. Możemy nawet natknąć się już na pierwsze smardze.

Strzeliste kapelusze i białe nóżki to znak rozpoznawczy smardzów - jednych z najbardziej popularnych polskich grzybów. Swoje stałe miejsce na naszych stołach smardze zapewniły sobie lekko korzennym, delikatnym smakiem.

Nie zapominajmy jednak, że surowe smardze zawierają w sobie toksyny - tak jak większość grzybów, musimy je odpowiednio przygotować, zanim przystąpimy do jedzenia.

Nie pomylcie smardza z piestrzenicą

Zdjęcie Nie pomyl smardza z piestrzenicą / 123RF/PICSEL

Na każdym grzybobraniu trzeba koniecznie pamiętać o tym, żeby zbierać jedynie grzyby, co do których mamy stuprocentową pewność, że je znamy. Pamiętajmy, że smardze dość łatwo pomylić z trującą piestrzenicą kasztanowatą. Obydwa gatunki mają białą nóżkę i specyficzne w wyglądzie kapelusze o skomplikowanej strukturze. Przed wyjściem do lasu dobrze jest porównać fotografie tych grzybów - piestrzenica ma ciemniejszy kapelusz, który ma formę żyłkowanej “chmurki", podczas gdy kapelusz smardza jest jaśniejszy i ażurowy.

Smardzie pod częściową ochroną

Nasze wiosenne łowy na smardzie nie mogą odbywać się w każdym miejscu. Ten gatunek grzyba objęty jest w Polsce częściową ochroną. Zgodnie z prawem możemy zbierać je na terenach zielonych, na terenie szkółek leśnych, upraw ogrodniczych, a także w prywatnych ogrodach. Zbierając smardze w innych miejscach, narażamy się na mandat. Osoby mieszkające blisko granicy Czech lub Słowacji mogą wybrać się na smardze do naszych sąsiadów - w tych krajach smardze nie są objęte ochroną.



