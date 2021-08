Pomidory: Surowe czy poddane obróbce termicznej?

Kuchnia

Nigdy nie smakują i nie pachną tak doskonale, jak w sierpniu i wrześniu. Druga połowa lata to idealny czas na włączenie świeżych pomidorów do menu, a także wyjaśnienie zamieszania, jakie wokół nich powstało. Przecież bywają nazywane jednocześnie owocami i warzywami. Choć powinno się to wykluczać, tak nie jest. Dodatkowo okazuje się, że wbrew uniwersalnym zasadom świata roślin, czasem więcej zyskamy poddając pomidory obróbce termicznej. Wyjaśniamy wątpliwości.

Zdjęcie Głównym atutem pomidora jest zawarty w nim potas / 123RF/PICSEL