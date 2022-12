Niepłodność staje się coraz większym problemem

Niepłodność z roku na rok staje się coraz większym problemem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 10-12 proc. populacji w wieku prokreacyjnym w krajach najbardziej uprzemysłowionych nie może doczekać się potomstwa. Polska nie odstaje znacząco od średniej światowej. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii szacuje, że około 1,5 mln par (około 20 proc. społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym) ma kłopoty z płodnością.

Przyczyny powstawania niepłodności i bezpłodności są bardzo złożone. Naukowcy i lekarze od lat pracują nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby parom pragnącym dzieci posiadanie potomstwa. Teraz z "pomocą" przychodzi im Hashem Al-Ghaili. Jemeński biotechnolog molekularny, popularyzator nauki, reżyser i producent. Al-Ghaili w opublikowanym niedawno (9 grudzień) na YouTube filmie twierdzi, że wie, co zrobić, by w krajach cierpiących z powodu poważnego spadku populacji (między innymi Japonia, Bułgaria, Korea Południowa) rodziło się więcej dzieci.

EctoLife to sztuczna macica. Panują w niej idealne warunki wzrostu

Hashem Al-Ghaili jest pomysłodawcą kontrowersyjnego projektu. EctoLife to pierwsza na świecie syntetyczna macica - komora, w której panują idealne warunki do rozwoju płodów. Mieszkający w Berlinie biotechnolog molekularny jest zdania, że dzięki jego koncepcji w specjalnie przygotowanych laboratoriach, zasilanych jedynie energią odnawialną mogłoby rodzić się nawet do 30 tys. dzieci rocznie. Zaznacza, że nic - biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania technologiczne - nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć nietypową "produkcję".

"W tej chwili badania na ludzkich embrionach, które mają więcej niż 14 dni, nie są dozwolone. Jeśli prawo to zostanie złagodzone, za 10-15 lat EctoLife będzie powszechne stosowane" - słyszymy w filmie.