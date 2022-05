O tym pojedynku nadal jest głośno. Nie milkną echa starcia, do jakiego doszło w Krakowie podczas gali Fame MMA pomiędzy Laluną a Wiktorią "Wiki" Jaroniewską. Wydarzenie już wcześniej budziło duże emocje, a te z pewnością sięgnęły zenitu w trakcie walki obu pań. Laluna z pewnością liczyła na inne jej zakończenie. Decyzją sędziów, gwiazda przegrała pojedynek.

- Przepraszam tych, co zawiodłam. Przepraszam moją córkę, że tyle jej nerwów przysporzyłam tym wszystkim, pomimo jak mnie ostrzegała, że to nie mój świat. Kocham cię Laura, pamiętaj. Mamo ciebie też przepraszam za te straszne nerwy. Ludzie uczą się na błędach - napisała po walce Katarzyna Aleksander, czyli Laluna.

Reklama

Zobacz również: Rhian Sugden bez retuszu pozuje do zdjęcia! Cierpi z powodu piersi

Laluna schudła ponad 16 kilogramów

Laluna do debiutanckiej walki przygotowywała się przez kilka miesięcy. Gwiazda programu "Królowe Życia" zrzuciła ponad 16 kilogramów. Podczas konferencji zapewniała, że jest świetnie przygotowana i była pewna co do tego, że zwycięży. Wszystko potoczyło się jednak zupełnie inaczej.

Zobacz również: Anna Mucha kusi nogami na Mazurach. Co za figura!

Laluna: "Taka kobieta jak ja nigdy się nie poddaje"

Laluna na swoim Instagramie opublikowała kolejny post odnoszący się do przegranej walki. Napisała: "Never give up!" ("Nigdy się nie poddawaj"). Serce i charakter zostawione w oktagonie. Dziękuję za wszystko".

Instagram Post

Do walki odniosła się również w obszerniejszym wpisie.

Czuję się wyśmienicie. Mówienie, że dostałam lekcję pokory, jest totalną bzdurą. Nikt i nic nie musi mnie uczyć (...). Jestem sobą i nigdy się nie zmienię. Tak jak mówię, mnie się kocha albo nienawidzi. O byle kim się nie gada. Hejt zawsze był i będzie a ja pozostanę sobą! - napisała do swoich fanów. Laluna

Laluna zdradziła również, jak wygląda jej życie po walce. Fani dopytują jak się czuje i czy wszystko u niej w porządku. - Wszystko jest ok, kochani. Taki był plan po walce na odcięcie się od social media co najmniej na 2 tygodnie i właśnie go realizuję. (...) Taka kobieta jak ja nigdy się nie poddaje. Czuję się super, odpoczywam, realizuję plany, które już niedługo wam pokażę - poinformowała Laluna.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast: "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Laluna: "Jestem wojowniczką"

Zdjęcie Laluna chętnie odpowiada na pytania fanów. Zdradziła, co dzieje się u niej po walce Fame MMA / Instagram

W jednym z kolejnych wpisów Laluna przyznaje: - Jestem wojowniczką bez względu na wszystko. To ja chciałam się bić w rzymskiej klatce, chciałam się bić na łokcie. Żaden problem to dla mnie. To się nazywa charakter ulicznika. Ja nigdy nie nazywałam się sportowcem, tylko ulicznikiem i to pokazałam (...). Mam nadzieję, że teraz zrozumiecie mój charakter. Nikt i nic nie jest w stanie mnie zatrzymać i zniszczyć. Kocham Was!

Instagram Post

"Królowa Życia" i jej wierni fani

Katarzyna Aleksander, czyli Laluna, to jedna z bohaterek programu "Królowe Życia". Stała się popularną w sieci celebrytką, która ma grono wiernych fanów. Ma charakterystyczny styl, uwielbia tatuaże i zabiegi medycyny estetycznej. Do grona "Królowych Życia" dołączyła w 6. sezonie programu. Fani lubią w niej przede wszystkim to, że nie owija w bawełnę i mówi wprost co myśli.

Instagram Post

***

Zobacz również: