Ważny apel leśników. W lasach coraz więcej śmieci

Życie i styl Zauważyłeś siatki w lesie? To nie przypadek. Pełnią ważną funkcję Leśnicy za pośrednictwem Facebooka regularnie przekazują internautom informacje dotyczące lasu, dzielą się ciekawostkami oraz pokazują zdjęcia i nagrania wykonane na leśnych terenach.

Tym razem postanowili zwrócić uwagę na problem w polskich lasach. Mowa o śmieciach, których pojawia się coraz więcej. Jak podkreślono, stanowią one spore niebezpieczeństwo. "Wyrzucona butelka staje się śmiertelną pułapką dla setek leśnych stawonogów. Tutaj widać głównie połyskujące chitynowe pancerzyki - czyli to, co pozostało po sympatycznych żukach gnojarzach. Żuki te są bardzo ważnymi czyścicielami lasu" - przekazano

Leśnicy zaapelowali, by nie zaśmiecać lasów. Wszystko to w trosce o jego mieszkańców. "Nie pozwalajmy na to, aby kończyły marnie w śmieciach pozostawionych przez ludzi. Zabierajmy ze sobą swoje śmieci. Niech las będzie czysty i tętni życiem" - czytamy na Facebooku.

Co grozi za wyrzucanie śmieci do lasu?

Idąc do lasu, należy przestrzegać wszelkich zasad. Niedostosowanie się do określonych przepisów może słono kosztować. Mowa tu m.in. o parkowaniu w wyznaczonych do tego miejscach, zbieraniu grzybów w odpowiedni sposób, ale nie tylko. Trzeba mieć na uwadze, że zaśmiecanie lasu jest wykroczeniem.

Za wyrzucanie śmieci grozi grzywna i to nie tylko w przypadku złapania na gorącym uczynku. Ustalenie sprawcy wbrew pozorom nie jest trudne. Wyrzucone przez niego odpady dość często zawierają informacje, które mogą w krótkim czasie pomóc w ustaleniu jego danych. Surowsza kara jest jednak przewidziana za zakopywanie śmieci w lesie. Za ten czyn można trafić do aresztu nawet na 30 dni.

