Dlaczego bagaże giną?

Zaginięcie bagażu najczęściej zdarza się w czasie lotów z przesiadkami. Wynika to z krótkiego czasu na jego dostarczenie i załadowanie, szczególnie jeśli pierwszy samolot przyleciał trochę później, niż przewidywał rozkład. Pracownicy zajmujący się przeładunkiem śpieszą się i mogą popełniać błędy. To problem szczególnie starszych, niewystarczająco zmodernizowanych lotnisk. Przestarzałe systemy do sortowania i transportu bagażu są mniej efektywne i bardziej podatne na awarie.

Czasami zdarza się też, że bagaż ginie z powodu złego oznakowania lub utraty znacznika w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Może także zostać wyniesiony z lotniska przez współpasażera, który o swojej pomyłce dowie się dopiero po otworzeniu naszej walizki w domu.



— Mój bagaż zaginął w czasie podróży do Australii. Miałam przesiadkę w Dubaju, więc podejrzewam, że właśnie tam nastąpiła pomyłka i walizka poleciała innym samolotem na drugi koniec świata — opowiada Kasia, managerka jednej z międzynarodowych firm kosmetycznych na co dzień pracująca w Warszawie.

Dlaczego lotniska gubią nasze bagaże? 123RF/PICSEL

— Ponieważ był listopad, a przesiadka była w Emiratach, do torby podręcznej wzięłam t-shirt i lniane joggery, by przebrać się z ciepłych, jesiennych ubrań w trakcie międzylądowania. W tym też stroju zostałam na kolejne siedem dni, gdyż w Sydney okazało się, że mój bagaż zaginął. Do Australii leciałam na ważną branżową konferencję, więc musiałam prosić szefową, by pozwoliła mi zapłacić z firmowej karty za garsonkę, którą kupiłam natychmiast po przylocie, ponieważ wszystkie moje oficjalne ciuchy miałam w zgubionej walizce. Wraz z nimi zginęły również materiały na konferencję i drobne upominki dla gospodarzy. Wszystko to kosztowało mnie wiele stresu, również po powrocie do Warszawy, gdyż zostałam wezwana przez księgowość w celu wyjaśnienia dziwnych wydatków na koszt firmy. Po tygodniu linie lotnicze poinformowały, że mogę zgłosić się na lotnisko po swój bagaż, był to właśnie dzień, w którym miałam lot powrotny, więc mieli całkiem dobre wyczucie czasu — ironizuje Kasia.



Co zrobić, gdy bagaż zaginie?

Natychmiast po stwierdzeniu braku bagażu, należy udać się do punktu rzeczy zagubionych lub do stanowiska obsługi linii lotniczej, którą lecieliśmy i zgłosić zaginięcie bagażu wypełniając formularz Property Irregularity Report. Trzeba pamiętać o zachowaniu wszystkich dokumentów związanych z podróżą, takich jak karta pokładowa, etykieta bagażowa oraz kopia formularza PIR. Mogą być one potrzebne do dalszych działań i ewentualnych roszczeń.



Najpopularniejsze linie lotnicze zmieniają regulaminy, zakazując pasażerom wnoszenia na pokład smart bagów 123RF/PICSEL



Możemy również zadzwonić do biura obsługi klienta linii lotniczej, aby dowiedzieć się o postępy w poszukiwaniach bagażu. Niektóre linie lotnicze mają systemy online do śledzenia statusu zagubionego bagażu. Sprawdźmy, jakie są zasady linii lotniczych dotyczące rekompensaty za zagubiony bagaż. Może okazać się, że mamy prawo do zwrotu kosztów za podstawowe artykuły, takie jak odzież czy środki higieniczne, które musisz zakupić na miejscu. Zwykle jednak linie lotnicze nie informują o tym swoich pasażerów i do takich informacji należy dotrzeć samodzielnie.



Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie podróżne, skontaktujmy się także z ubezpieczycielem, aby dowiedzieć się o możliwość złożenia roszczenia za zagubiony bagaż. Ubezpieczenie może pokryć koszty związane z utratą bagażu oraz zakupem niezbędnych artykułów.

Proces odzyskiwania zagubionego bagażu może zająć kilka dni. W większości przypadków bagaż zostaje odnaleziony i dostarczony na adres wskazany przez pasażera. Jeśli jednak nie nastąpi to w ciągu 21 dni, powinniśmy złożyć oficjalną reklamację do przewoźnika i żądać odszkodowania za trwałą utratę bagażu.



