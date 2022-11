Ledwo pokochasz psa, już go nie ma. Te rasy żyją wyjątkowo krótko

Życie i styl

Dołącz do nas:

Każdy miłośnik psów marzy, by jego pupil był nieśmiertelny. Nie jest to możliwe nie tylko ze względu na prawa natury, ale również z uwagi na ingerencje człowieka, któremu zależy na wyhodowaniu szczeniąt o jak najciekawszym wyglądzie. Smutnym rekordzistą są psy rasy toadline exotic bully - czworonogi o niezwykłym wyglądzie, których średnia długość życia to zaledwie trzy lata.

Zdjęcie Każdy opiekun psa chciałby, żeby jego pupil żył jak najdłużej / 123RF/PICSEL