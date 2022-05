W Polsce występuje około 14 tysięcy gatunków grzybów, z czego 4 tysiące to grzyby makroskopowe (wielkoowocnikowe), czyli te, które można zobaczyć gołym okiem. Natomiast 8 tysięcy to grzyby mikroskopijne, które zobaczymy tylko pod mikroskopem (w 1 gramie gleby leśnej może być ich od kilku tysięcy do kilku milionów). Około 1100 gatunków to grzyby jadalne. Te, które najczęściej lądują w naszym koszu to grzyby kapeluszowe.

Najlepszym okresem dla grzybiarzy jest lato oraz jesień. Większość gatunków grzybów w polskich lasach pojawia się od czerwca do października.

Niektóre grzyby pojawiają się już wiosną. W marcu i kwietniu razem z budzącą się do życia przyrodą można natknąć się w lesie smardze. Należy jednak pamiętać, że smardze, choć bardzo smaczne, są w Polsce pod ścisłą ochroną.

Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród podzielili się z internautami nietypowym odkryciem jak na tę porę roku. Mimo suszy, w lasach pojawiły się pierwsze grzyby. Jedna z tamtejszych mieszkanek podczas spaceru po lesie znalazła borowiki ceglastopore.

Borowiki ceglastopore rosną w strefie umiarkowanej północnej półkuli. Spotkamy je więc w północnej części Europy, Ameryki Północnej, a nawet na Kaukazie i w Japonii. Borowiki ceglastopore preferują kwaśną glebę, więc najczęściej można je znaleźć pod świerkami i jodłami, choć nie gardzą również towarzystwem grabów, buków, dębów szypułkowych, a nawet lip.