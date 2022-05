Licytacje komornicze - sposób na dom i samochód za pół ceny?

Życie pisze różne scenariusze. Nie brakuje w nim trudnych sytuacji. Ludzie, którzy popadli w długi i nie posiadają środków na spłatę tych należności stają w obliczu egzekucji komorniczej. Ich majątek zostaje wystawiony na sprzedaż i to poniżej swojej realnej wartości. Co dla jednych jest nieprzyjemnym momentem, dla innych może stać się okazją nabycia różnych dóbr w atrakcyjnych cenach. Na aukcjach komorniczych znajdziemy nie tylko domy, mieszkania i samochody, ale zasadniczo wszystko, co przedstawia sobą wymierną wartość pieniężną. Przed przystąpieniem do takiej licytacji z pewnością warto wiedzieć, jak przebiega i jakie warunki musimy sami najpierw spełnić.



Licytacja komornicza - przebieg

Licytacje nieruchomości odbywają się w sądach rejonowych, natomiast licytacje dobytku ruchomego mogą mieć miejsce np. w kancelarii, bądź w miejscu zamieszkania dłużnika. By licytacja mogła się odbyć, musi do niej przystąpić przynajmniej jedna osoby — musi ona także wpłacić wadium.

Proces sprzedaży trwa, dopóki gdy nikt mimo trzykrotnego wywołania nie zgłosi wyższej oferty od ostatnio podanej - czyli bardzo podobnie do tego jak większość z nas wyobraża sobie proces licytacji znany na przykład z filmów.

Cena wystawionych na aukcji dóbr wynosi 75% ich oszacowanej wartości. Jeśli nie znajdą one nabywcy, zostają wystawione na aukcję ponownie, tym razem od ceny 2/3 wartości.

Po wygraniu aukcji kwota wpłaconego przez nas wadium zostaje wliczona do sumy, którą mamy zapłacić. Opłaty wniesione przez innych uczestników, którym nie udało się wygrać licytacji, zostają im zwrócone. Jedna uwaga: jeśli wygramy licytację, ale odstąpimy od zakupu, nasze wadium ulega przepadkowi!

W licytacji nie może brać udziału sam dłużnik, komornik, ani członkowie ich rodzin. Dotyczy to także osób będących obecnymi na miejscu w związku z wykonywaniem czynności urzędowych. W licytacji nie może brać również udziału osoba, która wygrała poprzednią aukcję tego samego przedmiotu, ale za niego nie zapłaciła.



Słowniczek licytanta

Licytant - osoba biorąca udział w licytacji z zamiarem zakupu przedmiotów

Waduim - opłata wynosząca 10% kwoty oszacowania, którą przed przystąpieniem do aukcji musi wpłacić każdy z licytantów. Stanowi ona rękojmię zdecydowanego zamiaru zakupu. W przypadku przedmiotów o wartości niższej niż 5 tys. złotych wadium nie jest pobierane.

Kwota oszacowania - określona przez biegłego lub komornika realna wartość sprzedawanego przedmiotu.

Kwota wywołania - czyli cena wywoławcza. Od tej kwoty rozpoczyna się licytacja.

Przebicie - inaczej przystąpienie. Minimalna kwota każdej nowej oferty w licytacji. Nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

