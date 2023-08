Spis treści: 01 Problem z odblokowaniem wózka sklepowego

Problem z odblokowaniem wózka sklepowego

Robiąc zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych, najczęściej mamy do wyboru dwie opcje pomocy w wygodnym noszeniu towarów między półkami - koszyki do ręki lub wózki na kółkach. W przypadku większych zakupów w supermarketach lepiej sprawdzają się te drugie, gdyż nie musimy wtedy dźwigać zakupów.

Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie wziąć wózek przed wejściem do sklepu. Nie wynika to z braku ich dostępności, a z konieczności odblokowania "pojazdu" za pomocą monety. Najczęściej służy do tego złotówka, czasami również dwu- lub pięciozłotówka.

A co w przypadku, gdy akurat nie mamy przy sobie gotówki w formie fizycznej albo w portfelu brakuje nam odpowiednich monet? Można zastąpić je specjalnym żetonem, jednak jego również możemy akurat zapomnieć. Okazuje się, że są inne sposoby na odblokowanie wózka sklepowego.

Jak inaczej niż monetą odblokować wózek?

Kilka z nich prezentuje w swoim nagraniu instagramer @panparagon. Pomocny jest w takim przypadku klucz z okrągłą główką, która zastępuje monetę.

Jeśli jednak okaże się ona za mała lub za duża, można spróbować wykorzystać klucze w inny sposób. Wtedy konieczne będą dwa klucze, które krzyżujemy ze sobą i wkładamy do mechanizmu w wózku, starając się go odblokować.

Kiedy te sposoby zawiodą lub nie mamy ze sobą kluczy, jest jeszcze trzeci sposób. Chodzi o adresówkę do kluczy lub brelok o płaskim, okrągłym kształcie.

Instagramer prowadzący popularne konto @panparagon często wrzuca na nie różnego rodzaju wskazówki dotyczące zakupów czy oszczędzania. Oprócz tego stara się wychwytywać sztuczki marketingowe stosowane przez producentów, a także przeprowadza testy produktów.

