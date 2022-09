Spis treści: 01 Chiromancja - na czym polega?

02 Najważniejsze linie na dłoni - linia życia, linia serca, linia głowy

03 Linia małżeństwa - jak ją odnaleźć

04 Linia małżeństwa - co z niej możemy odczytać

05 Linia małżeństwa - z której dłoni odczytujemy przyszłość

06 Linia małżeństwa - jak ją interpretować

07 Linia małżeństwa - kiedy weźmiesz ślub i ile będziesz mieć dzieci

Chiromancja - na czym polega?

Odczytywanie przyszłości z dłoni jest jednym z najstarszych sposobów wróżenia. Sztuka ta rozwijała się już 5 tysięcy lat temu w krajach dalekiego wschodu takich jak Indie i Chiny. W Europie zainteresowanie chiromancją na poważnie rozwinęło się w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku wybuchło prawdziwe szaleństwo na jej punkcie. Działało wtedy wielu znanych chiromantów, organizowane były kongresy, powstawały różne opracowania, a osiągnięcia w tej dziedzinie do dziś inspirują adeptów tej sztuki.

Chiromancja polega na analizie dłoni, interpretacji znajdujących się na nich linii, wzgórków oraz innych znaków i określanie na tej podstawie predyspozycji, talentów, skłonności i przyszłych wydarzeń dotyczących życia danej osoby. Mniej znaną częścią tej sztuki jest chirognomia, która polega na odczytywaniu ukrytego przekazu zawartego w kształcie dłoni. Tu analizuje się szerokość, długość dłoni, kształt palców itp.

Najważniejsze linie na dłoni - linia życia, linia serca, linia głowy

Życie i styl Co mówi o tobie długość małego palca u dłoni? Sprawdź! Nawet osoby, które nie interesują się chiromancją i nie wierzą we wróżby, słyszały o najważniejszych liniach: linii życia, serca i głowy. Łatwo je zidentyfikować - to trzy najwyraźniej zarysowane we wnętrzu dłoni linie. Linia życia, pozwalająca między innymi stwierdzić czy dożyjemy sędziwego wieku, znajduje się u podstawy kciuka. Linia głowy, obrazująca sposób myślenia, zdolności i inteligencję przecina dłoń w poprzek. Linia serca rozpościera się od krawędzi dłoni do okolic nasady palca wskazującego i środkowego. Mówi ona sporo o naszym życiu uczuciowym i o tym, czy kierujemy się sercem czy rozumem. Jednak, jeśli chcemy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące spraw małżeństwa, musimy odszukać inną linię, o wiele bardziej niepozorną często niemal niewidoczną - linię małżeństwa.

Linia małżeństwa - jak ją odnaleźć

Linia małżeństwa znajduje się przy zewnętrznej krawędzi dłoni tuż poniżej małego palca. Jest zazwyczaj dosyć krótka i słabo zaznaczona. Jeśli mamy kłopoty z dostrzeżeniem linii małżeństwa, wystarczy lekko zgiąć dłoń - linia powinna się uwidocznić.

Linia małżeństwa - co z niej możemy odczytać

W linii małżeństwa zakodowanych jest wiele informacji dotyczących życia uczuciowego i małżeńskiego. Uważnie ją analizując, możemy dowiedzieć się, czy staniemy w przyszłości na ślubnym kobiercu, czy czeka nas jedno, czy więcej małżeństw. Linia mówi także sporo o charakterze i przebiegu małżeństwa, a także o jego zakończeniu. Może uprzedzić nas nawet o rozwodzie lub śmierci współmałżonka. Umiejętna interpretacja może także odsłonić skłonność do romansów i prowadzenia podwójnego życia.

Linia małżeństwa - z której dłoni odczytujemy przyszłość

Doświadczony chiromanta zawsze ogląda i porównuje wnętrza obu dłoni. Choć układ linii może wydawać się podobny, na każdej dłoni jest on jednak nieco inny i ta różnica ma istotne znaczenie.

Z lewej ręki odczytujemy przeznaczenie, a także stałe cechy człowieka: jego osobowość, talenty, uzdolnienia.

Ale fatum nie rządzi naszym życiem nieoddzielnie. Poprzez własne czyny możemy próbować przeciwstawiać się losowi. I właśnie o tym, co wynika z naszego własnego działania, mówi dłoń prawa nazywana też dłonią wolnej woli. Analiza i porównanie dwóch dłoni pozwala uchwycić oba aspekty: ciążące nad nami przeznaczenie oraz siłę własnej aktywności i postawy.

Linia małżeństwa - jak ją interpretować

Linia małżeństwa pojedyncza, długa, wyraźnie zarysowana - wróży zawarcie jednego związku małżeńskiego na całe życie. Będzie to związek szczęśliwy i trwały i oparty na mocnych podwalinach.

- wróży zawarcie jednego związku małżeńskiego na całe życie. Będzie to związek szczęśliwy i trwały i oparty na mocnych podwalinach. Krótka i płytka linia małżeństwa - nie jest to najlepszy omen. Może oznaczać związek budowany na kruchych podstawach, bez wystarczającego zaangażowania. Być może zawrzemy go z osobą, której nie darzymy prawdziwym głębokim uczuciem lub dla której brak nam cierpliwości.

- nie jest to najlepszy omen. Może oznaczać związek budowany na kruchych podstawach, bez wystarczającego zaangażowania. Być może zawrzemy go z osobą, której nie darzymy prawdziwym głębokim uczuciem lub dla której brak nam cierpliwości. Przerywana linia małżeństwa - taka linia zwiastuje rozwód lub separację.

- taka linia zwiastuje rozwód lub separację. Kilka linii małżeństwa - oznacza, że w związek małżeński będziemy wstępować więcej niż raz. A dokładnie tyle razy, ile linii znajduje się na naszej dłoni.

- oznacza, że w związek małżeński będziemy wstępować więcej niż raz. A dokładnie tyle razy, ile linii znajduje się na naszej dłoni. Linia małżeństwa zakrzywiona w dół - zakrzywienie biegnące do środka dłoni nie jest dobrym znakiem. Może zwiastować wdowieństwo, poważny wypadek, któremu ulegnie współmałżonek lub znaczny kryzys pożycia. Również linia zakończona krzyżykiem (dwie drobne przecinające się linie) może zapowiadać wdowieństwo.

- zakrzywienie biegnące do środka dłoni nie jest dobrym znakiem. Może zwiastować wdowieństwo, poważny wypadek, któremu ulegnie współmałżonek lub znaczny kryzys pożycia. Również linia zakończona krzyżykiem (dwie drobne przecinające się linie) może zapowiadać wdowieństwo. Linia małżeństwa zakrzywiona w górę - taka linia zwiastuje szczęśliwe małżeństwo, w którym nie dochodzi do poważniejszych kłótni i konfliktów. Oznacza stałość w uczuciach i stabilny trwały związek.

- taka linia zwiastuje szczęśliwe małżeństwo, w którym nie dochodzi do poważniejszych kłótni i konfliktów. Oznacza stałość w uczuciach i stabilny trwały związek. Rozwidlona linia małżeństwa - ten znak również może zapowiadać rozwód. Rozwidlenie oznacza rozejście się postaw, poglądów i celów. Im jest silniejsze - tym większy zapowiada kryzys. Lekkie rozwidlenie oznacza, że przy pewnej dozie starań i wysiłków możemy przezwyciężyć trudne chwile i uratować związek. Przy silnym rozwidleniu będzie to o wiele trudniejsze.

- ten znak również może zapowiadać rozwód. Rozwidlenie oznacza rozejście się postaw, poglądów i celów. Im jest silniejsze - tym większy zapowiada kryzys. Lekkie rozwidlenie oznacza, że przy pewnej dozie starań i wysiłków możemy przezwyciężyć trudne chwile i uratować związek. Przy silnym rozwidleniu będzie to o wiele trudniejsze. Brak linii małżeństwa - wbrew pozorom nie musi oznaczać samotności. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dla takiej osoby zawarcie związku małżeńskiego nie jest priorytetem i głównym celem. Ten znak może wiązać się też z chłodem uczuciowym, brakiem namiętności i dużym dystansem do spraw sercowych.

- wbrew pozorom nie musi oznaczać samotności. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dla takiej osoby zawarcie związku małżeńskiego nie jest priorytetem i głównym celem. Ten znak może wiązać się też z chłodem uczuciowym, brakiem namiętności i dużym dystansem do spraw sercowych. Przecinające się linie małżeństwa - mogą zapowiadać zdrady, romanse i miłosne trójkąty.

Linia małżeństwa - kiedy weźmiesz ślub i ile będziesz mieć dzieci

Uważna analiza linii małżeństwa pozwala też określić, w jakim wieku zawrzemy związek. Im bliżej linii serca znajduje się linia małżeństwa, tym wcześniej staniemy na ślubnym kobiercu. Jeśli linie te biegną bardzo blisko siebie najprawdopodobniej nastąpi to przed 25 rokiem życia. Jeśli linia małżeństwa położona jest blisko małego palca, na małżeńskie szczęście przyjdzie nam trochę poczekać.

Drobne linie biegnące od linii małżeństwa w górę oznaczają liczbę dzieci.

