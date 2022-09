Spis treści: 01 Imię dla dziecka, dylemat dla rodziców

02 Imiona dla dziewczynek 2022 - ranking

03 To imię nosi jedynie 100 dziewczynek w Polsce

04 Lea, czyli "lwica"

05 Św. Lea - patronka imienia

06 Jaka jest Lea? Poznaj numerologię imienia

Liczy trzy litery i w pierwszej połowie 2022 roku nadano je jedynie 100 dziewczynkom w Polsce. To oryginalne imię nie jest zbyt popularne, ale noszą je znane aktorki, piosenkarki, dziennikarki czy sportsmenki. Ze względu na swoją wyjątkowość z pewnością przypadnie do gustu rodzicom, którzy chcą oryginalnie nazwać córkę.

Imię dla dziecka, dylemat dla rodziców

Zdjęcie Niektórzy rodzice zaczynają myśleć o wyborze imienia dla dziecka jeszcze przed jego narodzinami / Dawid Tatarkiewicz/EAST NEWS / East News

Wybór imienia dla dziecka to nie tylko dylemat, przed którym stają rodzice, ale również ważna decyzja. Niektórzy już wcześniej wiedzą, jak nazwą swoją pociechę, a innym zajmuje to trochę czasu. Zwłaszcza, jeśli w dyskusję włączają się członkowie rodziny czy przyjaciele. Wtedy wybór może stawać się o wiele trudniejszy — szczególnie, gdy rodzice są zasypywani różnymi propozycjami.

Zdarza się, że dzieci są nazywane na cześć babci czy dziadka albo zgodnie z obowiązującymi trendami. W ostatnim czasie rodzice chętniej jednak powracają do tradycji i nadają swoim dzieciom polskie imiona. Prawdziwy renesans przeżywały ostatnio imiona z lat 20. i 30. XX wieku.

Imiona dla dziewczynek 2022 - ranking

Zdjęcie Ranking najpopularniejszych imion w Polsce otwiera Zuzanna / 123RF/PICSEL

Z opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji raportu wynika, że w 2021 roku najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to:

Zuzanna (6562),

Zofia (6325),

Julia (5954),

Maja (5585),

Laura (5569).

Nie lada zaskoczeniem było to, że z rankingu najpopularniejszych imion wypadła Maria - w 2022 roku otrzymało je 4650 dziewczynek.

To imię nosi jedynie 100 dziewczynek w Polsce

Zdjęcie To wyjątkowe imię zostało nadane w pierwszej połowie 2022 roku tylko 100 dziewczynkom / 123RF/PICSEL

Poza rankingiem popularnych imion znajduje się Lea. To piękne żeńskie imię, o którym w skali Polski z pewnością można mówić: unikatowe. Według danych z 24 stycznia 2022 roku w naszym kraju imię to nosi niewiele ponad 2 tys. kobiet. W pierwszej połowie 2022 roku nadano je jedynie 100 dziewczynkom.

Kobiety i dziewczyny, które je noszą, imieniny obchodzą tylko raz w roku - 22 marca.

Lea, czyli "lwica"

Lea to znane z Biblii żeńskie imię hebrajskiego pochodzenia, które wywodzi się od Le’ah. Było to imię córki Labana, która była pierwszą żoną Jakuba. W języku łacińskim imię Lea oznacza "lwicę", a w hebrajskim - "krowę".

Zdrobniale do Lei możemy mówić: Leunia, Leosia, Leonia czy Leusia.

W gronie znanych kobiet noszących to imię znajdują się m.in. Lea Michele (amerykańska aktorka i piosenkarka), Léa Seydoux (francuska aktorka) czy Lea Thompson (amerykańska aktorka i reżyserka). Na to, by nazwać tak swoje córki, zdecydowali się m.in. Bradley Cooper i Magdalena Modra.

Św. Lea - patronka imienia

W kościele katolickim patronką imienia jest św. Lea, która była pobożną wdową. Żyła w IV wieku. Była rzymską matroną, uczennicą i dobrodziejką św. Hieronima ze Strydonu. Pobożny mąż nazywał ją głową klasztoru i matką dziewic. Zmarła ok. 384 roku w Rzymie - została pochowana w Ostii. Jej liturgiczne wspomnienie przypada na 22 marca.

Jaka jest Lea? Poznaj numerologię imienia

Imię Lea jest numerologiczną "dziewiątką", którą cechuje wiedza i życiowa mądrość. Ta cyfra wzmacnia niezależność poglądów, a typowej "dziewiątce" w działaniu towarzyszy życiowa mądrość i wielka życiowa wiedza. Cechuje ją też zdolność do poświęcenia swoich korzyści dla wyższych celów. Natura numerologicznej "dziewiątki" odpowiada sile połączonych żywiołów ziemi i wody.

W dzieciństwie, dziewczynki noszące imię Lea, są bardzo związane z rodziną. Lubią spędzać czas w domu i w dobrze znanych im miejscach. Źle z kolei znoszą samotność. W młodym wieku szukają towarzystwa mądrych osób. Kobieta nosząca imię Lea jest emocjonalna, wrażliwa, uczciwa i ma dużą intuicję. Jest idealistką, która szuka sensu życia - a te poszukiwania mogą prowadzić przez grupy artystyczne, duchowe i idealistyczne.

Lea w trakcie życia szuka nowych doświadczeń i potrzebuje silnych emocji. Nudna i rutynowa rzeczywistość z pewnością nie jest dla niej. Rozczarowuje się, gdy życie nie przypomina tego, które widzi w filmach czy na teatralnej scenie. Jest bardzo inteligentna, a swoje opinie często okrasza sporą dawką humoru.

