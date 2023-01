Czy listonosze będą mogli przeprowadzać kontrole abonamentu RTV? Oto odpowiedź Poczty Polskiej

Od 2023 roku stawka miesięczna abonamentu radiowo-telewizyjnego wynosi 27,30 zł. Właściciele odbiorników radiowych są z kolei zobowiązani do uiszczania regularnych opłat w wysokości 8,70 zł. Kontrole abonamentu RTV to temat, który wśród Polaków budzi wiele emocji. Ogłoszono już, że firmą odpowiedzialną za ich przeprowadzenie będzie Poczta Polska. Czy to oznacza, że listonosze podczas codziennej pracy będą mieli możliwość wejść do domów, by dokonać stosownych obserwacji związanych z abonamentem RTV?

Portal wirtualnemedia.pl postanowił zapytać o to spółkę.

- Kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych dokonują wyłącznie posiadający do tego upoważnienia pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej i tych czynności nie należy utożsamiać z pracą listonoszy - brzmiała odpowiedź Poczty Polskiej cytowana przez portal wirtualnemedia.pl.

A z zatem zgodnie z odpowiedzią Poczty Polskiej, abonament RTV mogą sprawdzić jedynie kontrolerzy pracujący na zlecenie spółki. Osoby te działają zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2015 roku, II GSK 208/14 w zgodzie z art. 2 ust. 2 ustawy z 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Jak będzie przebiegać kontrola abonamentu RTV?

Jak przebiegać będzie kontrola abonamentu RTV? Wydelegowany, mający odpowiednie uprawnienia pracownik Poczty Polskiej za zgodą właściciela posesji będzie musiał wejść na jej teren.

Kontroler na początku powinien sprawdzić, czy do umieszczonych w domu odbiorników radiowo-telewizyjnych i radiowych dociera odpowiedni sygnał. Następnie powinien przekonać się, czy konkretne odbiorniki są zarejestrowane i czy ich właściciele uiszczają odpowiednie opłaty. Jeśli kontroler wykryje nieprawidłowości, musi nałożyć odpowiednią karę na właścicieli urządzeń.

Warto jednak zaznaczyć, że wpuszczenie kontrolera na do domu jest dobrowolne. Właściciel posesji może nie zgodzić się na kontrole. Nie grożą mu za to żadne konsekwencje.

