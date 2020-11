Łowcy nagród: Historia jednej przyjaźni

Agnieszka Stawska i Beata Lembessis to przyjaciółki, które postanowiły wziąć udział w programie "Łowcy nagród". Gdy zdradziły, jak rozpoczęła się ich przyjaźń, widzowie i prowadzący nie mogli przestać się śmiać...

Historia ich przyjaźni to gotowy materiał na film lub przynajmniej dobry serial! Beata i Agnieszka są jak dwa żywioły. Beata pracuje w banku, a po godzinach realizuje się jako artystka, tworząc obrazy abstrakcyjne, projektując biżuterię, a nawet meble. Agnieszka jest nianią, ale jej największą pasją jest motoryzacja - uwielbia motocykle i jest uzależniona od sporej dawki adrenaliny. Obie marzą, by przejechać słynną, amerykańską trasę Route 666 zabytkowym Chevroletem Impalą, ale to nie jedyna rzecz, która je łączy...



Przyjaciółki zdradziły, że poznały się w niezbyt sprzyjających okolicznościach:



- Poznałyśmy się przez mężczyznę, który najpierw był mój - powiedziała Beata.



- A potem był mój - wyjaśniła Agnieszka - Ale w trakcie się okazało, że jest nasz - dodała ze śmiechem.



Gdy panie zdemaskowały oszusta, postanowiły pójść razem na kawę i ze zdumieniem odkryły, że świetnie się dogadują! Znajomość szybko przemieniła się w przyjaźń, ale to nie koniec tej niesamowitej historii. Prowadząca, Wiktoria Gąsiewska była ciekawa, czy niewierny amant wie, że jego zdrada zapoczątkowała wyjątkową relację między kobietami.



- On wie, bo my się z nim dalej przyjaźnimy - wyjaśniła Agnieszka.



- To fajny facet, po prostu nie nadaje się na partnera - dodała Beata.



- Normalnie serial, co? - podsumował całą historię Krzysztof Ibisz.



Zgadzamy się z prezenterem, ta historia to gotowy materiał na dobry serial, prawda?

