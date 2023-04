Mikrokawalerkę można nazwać mieszkaniem? Oto co mówi prawo

Przepisy prawa budowlanego jasno określają minimalną wielkość mieszkania jako 25 m kw. Deweloperzy coraz częściej omijają jednak te przepisy, tworząc mikroskopijne "lokale niemieszkalne", bez prawa do meldunku i zamieszkania na stałe, a następnie przeznaczają je na wynajem krótko lub długoterminowy.

"Nasze regulacje są liberalne i mało precyzyjne. Dla mnie szokujące jest na przykład, że mamy przepisy, w myśl których minimalna powierzchnia mieszkania to 25 metrów kwadratowych. Tymczasem co roku w Polsce powstaje kilka tysięcy mieszkań mniejszych niż 25 metrów, a deweloperzy przyciśnięci pytaniami zakrzykują rzeczywistość twierdząc, że to nie miejsca do życia, a lokale inwestycyjne" - tłumaczył w rozmowie z Interią dr Łukasz Drozda - urbanista, politolog, autor wydanej niedawno książki "Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce".

"Bulwersujące jest również, że nie mamy przepisów mówiących o tym, jaki powinien być układ wnętrza, tak by było ono właściwie doświetlane i przewietrzane. W efekcie powstają np. 80-metrowe lokale z oknami wychodzącymi na jedną stronę, w których komfort termiczny regulowany jest za pomocą klimatyzatorów. Takie szpachlowanie systemowych dziur prostymi rozwiązaniami technicznymi przynosi skutek nie tylko w postaci frustracji mieszkańców ale i większego śladu węglowego" - dodał.

Jak tłumaczył ekspert, "najmniejszy wyrób mieszkaniopodobny, który trafił na rynek" w Warszawie miał 6,7 m kw. Wspomniany już 2,5-metrowy lokal w Koszalinie określony został przez niego jako "fenomen na skalę nie tylko kraju, ale i Europy".