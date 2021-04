Lubisz podjadać wieczorami? Będziesz mieć kłopoty w pracy

1 / 5

Jej historia to najlepszy przykład, jak przyzwyczajenia z dzieciństwa mogą rzutować na całe dalsze życie. Nieodpowiednie nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej doprowadziły do nadwagi w bardzo młodym wieku. Lata później niewiele się zmieniło. Poza tym, że nadprogramowe kilogramy było coraz trudniej zgubić. Isabelle Audette, jak sama twierdzi, doprowadziła się do nieciekawego stanu. Postępująca otyłość rzutowała na jej zdrowie, a także stan emocjonalny. Ważąc 100 kilogramów coraz częściej musiała liczyć się z krzywymi spojrzeniami i niewybrednymi komentarzami. To już jednak przeszłość, bo niedawno w jej myśleniu nastąpił przełom.