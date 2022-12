Ma 74-lata i ciało bogini. Oto co robi, aby tak wyglądać

Norma Williams jest pewną siebie kobietą, pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Mimo wieku tryska energią i pozytywnym nastawieniem do życia. 74-letnia seniorka prowadzi nawet swój kanał w mediach społecznościowych, gdzie zaraża innych miłością do aktywności fizycznej. Swoimi postami, na których prezentuje wysportowaną sylwetkę, chce zachęcić innych do zdrowego stylu życia, niezbędnego do zachowania dobrego samopoczucia - również w podeszłym wieku.

Brytyjka jest ponadto właścicielką firmy we Włoszech, która zajmuje się wynajem kwater dla turystów. "Formę życia" zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i zdrowej diecie. Jak zaznaczyła w mediach społecznościowych, przez lata wykształciła sobie zdrowe nawyki, których trzyma się każdego dnia.

Reklama

"Wiek to tylko liczba" - przekonuje fit seniorka

Norma Williams jak sama przyznaje, nigdy nie była w lepszej formie. Robi wszystko, aby czuć się dobrze i dożyć sędziwego wieku. Dzięki determinacji ma dziś ciało, jakiego może pozazdrościć jej niejedna 30-latka. Fit seniorka codziennie jest aktywna fizycznie, stara się nie jeść przetworzonej żywności i pilnować swojej wagi. Uważa, że kluczem do sukcesu jest dokładność oraz regularność.

Ponadto, jak sama niejednokrotnie zaznacza, nie przejmuje się błahostkami oraz tym co mówią inni - stara się zachować nie tylko zdrowie fizyczne ale również psychiczne i czerpie z życia garściami.

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Jak Norma Williams osiągnęła wysportowaną sylwetkę?

Mimo że Norma Williams dziś wygląda jak trenerka fitness, nie zawsze dbała tak o wygląd. Przygodę z aktywnością fizyczną zaczęła dopiero w wieku 28 lat, jednak przekonuje, że na zmiany nigdy nie jest za późno. Również po 70-tce można zacząć o siebie dbać i widzieć tego spektakularne efekty.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Jak wygląda dzień 74-letniej miłośniczki fitnessu?

Seniorka w mediach społecznościowych zdradziła, jak wyglądają jej codzienne rytuały. Każdy dzień zaczyna szybkim spacerem o godzinie 7:30, gdzie ma do pokonania 60 schodów. Ponadto dwa razy w tygodniu wykonuje 50 minutowy zestaw ćwiczeń z trenerem personalnym. Codziennie stara się, by na jej talerzu lądowały wyłącznie zdrowe, wartościowe i odżywcze produkty. Nie je słodyczy, a na małe smakołyki pozwala sobie dopiero po kolacji - są to zwykle pikantne herbatniki, suszona żurawina czy jogurt grecki z miodem. Lubi też przed snem wypić lampkę czerwonego, wytrawnego wina - najwcześniej o godzinie 19:00.

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Williams podkreśla też, że jak każdy człowiek ma czasem gorsze dni, kiedy pozwala sobie na odrobinę lenistwa. Zaznacza, że nie wygląd jest najważniejszy, a zdrowie - seniorka w pełni akceptuje swoje niedoskonałości: zmarszczki czy wiotką skórę. Woli skupić się na tym, aby szczęśliwie żyć w zgodzie ze sobą.