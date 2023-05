Ma 80 lat i właśnie wzięła ślub. Jej partner jest młodszy o 20 lat

Estera Oramus Życie i styl

Na Tiktoku niedawno pojawiło się nagranie, na którym starsza kobieta pozuje w sukni ślubnej. Janet Merryman to 80-latka, która postanowiła wyjść za swojego 60-letniego partnera. Teraz pokazuje innym, ze wiek to tylko liczba i zachęca kobiety w podobnym wieku, by nie rezygnowały z miłości.

Zdjęcie Osiemdziesięciolatka wyszła za mąż. Teraz zachęca do tego inne kobiety w podobnym wieku / TikTok / 123RF/PICSEL