Spis treści: 01 Jakie kwiaty daje się na ślub?

02 Jakich kwiatów nie powinno być w bukiecie ślubnym?

03 Kto daje kwiaty, a kto prezent?

04 Jakie kwiaty na wesele w kwietniu

Jakie kwiaty daje się na ślub?

Kwiaty są oczywistym dodatkiem do prezentu ślubnego. Jeśli para młoda nie zaznaczy w zaproszeniu, że prosi o coś innego zamiast bukietu, warto zdecydować się na zakup aromatycznej kompozycji. Należy jednak wiedzieć, jakie kwiaty wybrać.

Kwiaty dawane na ślub powinny być dopasowane do preferencji pary młodej. Jeśli jednak młodzi nie są nam aż tak bliscy, powinniśmy skorzystać z uniwersalnych zasad doboru bukietu.

Należy przede wszystkim wybrać kwiaty cięte, żywe. Bukiet na prezent powinien być zachowany w odcieniach jasnych i stonowanych. Pastelowe kolory będą przypominać o czystości i niewinności. Dodatkowo skomponują się z białą suknią panny młodej.

Na prezent ślubny warto się zdecydować na takie kwiaty jak:

W bukiecie dla pary młodej powinna znajdować się nieparzysta liczba kwiatów. Parzysta ilość dawana jest na pogrzebach. Warto zadbać o to, aby prezent składa się z minimum siedmiu łodyg. Kompozycja kwiatowa na ślub nie może zawierać dużej liczby sztucznych dodatków i ozdób. Lepiej postawić na prostotę i naturalne akcenty jak np. liście innych roślin.

Jakich kwiatów nie powinno być w bukiecie ślubnym?

Zdjęcie Róża to randkowy klasyk. Warto jednak zwrócić uwagę na jej kolor / 123RF/PICSEL

Wybierając kwiaty do bukietu ślubnego, nie należy wybierać tych o czerwonej barwie. Ten specjalny kolor zarezerwowany jest dla osób, które są dla nas najważniejsze i które kochamy. Symbolizują miłość namiętną i romantyczną.

Dużym faux pas będzie podarowanie parze młodej kwiatów doniczkowych. Na taki ruch można się zdecydować tylko, jeśli państwo młodzi wcześniej wyrazili chęć otrzymania takiego prezentu.

Błędem w doborze kwiatów do bukietu ślubnego jest także wybranie roślin pogrzebowych. Na uroczystościach żałobnych najczęściej pojawiają się chryzantemy, kalie lub mieczyki. Taki bukiet ślubny może zrobić przykrość lub urazić młodych.

Kto daje kwiaty, a kto prezent?

Zdjęcie Wręczanie prezentów na ślubie ma swoje zasady / 123RF/PICSEL

Wręczając parze młodej kwiaty i prezent należy wiedzieć kto, komu i co powinien dać. Bukiet kwiatów pannie młodej wręcza mężczyzna lub kobieta przy składaniu życzeń. Kwiaty ustawione są koronami do góry i trzymamy je w lewej ręce. Po uścisku dłoni i gratulacjach bukiet przekładamy do prawej ręki i dopiero wtedy go wręczamy.

Bukiet ślubny zawsze dostaje panna młoda. Błędem będzie, jeśli mężczyzna mężczyźnie wręczy kwiaty. Prezentem zajmuje się za to kobieta. Najczęściej wręcza go nowożeńcowi lub jeśli obok stoją świadkowie, którzy pomagają parze, to podarunek można przekazać im.

Jakie kwiaty na wesele w kwietniu

Wybierając kwiaty na ślub lub wesele powinno się kierować także porą roku i miesiącem, w którym odbywa się uroczystość. W zależności od tych czynników różne kwiaty będą w różnej cenie. Warto zdecydować się na te, na które właśnie jest sezon.

Kwiaty, które można wybrać na ślub w kwietniu:

Zdjęcie Tulipany są pięknymi kwiatami, które świetnie nadają się do woskowania / 123RF/PICSEL

Wybranie kwiatów wiosennych na ślub wprowadzi wyjątkowy klimat pasujący do tego, co się aktualnie dzieje w świecie natury. Wiosna to czas rozkwitu, budzenia się do życia. Kolorowe, ale wciąż pastelowe odcienie bukietów, będą nam o tym przypominać. Dodatkowo kwiaty sezonowe będą o wiele tańsze. Taki ruch pozwoli nam zaoszczędzić przy tak kosztownym wydarzeniu, którym jest wesele.

