Para młoda musi zadbać o wyżywienie gości, dobrą zabawę z orkiestrą lub DJ-em, wystrój wnętrza sali balowej, a także odpowiedni ubiór. Często dochodzą do tego koszty związane z zakwaterowaniem gości lub transportem. Wszystkie wydatki mogą zsumować się do kosztów rzędu nawet 80-100 tysięcy złotych za wyprawienie wesela.

Dobrze dowiedzieć się, jaką kwotę należy włożyć do koperty dla pary młodej. Będzie to pomoc w pokryciu kosztów organizacji uroczystości. Ważne są też kwestie wizerunkowe. Wkładając do koperty na wesele za mało pieniędzy, można popełnić faux-pas i negatywnie zapisać się w pamięci pary młodej.

Reklama

Uśredniona cena talerzyka rośnie. Wydatki na gościa w 2021, 2022 i 2023 roku

Wzrost inflacji przekłada się na wszystkie aspekty naszego życia. Podwyżki cen są odczuwalne szczególnie przy okazji organizowania wydarzeń, w których udział bierze wiele osób. Jednym z nich jest właśnie wesele. Jak prezentowała się cena za tzw. talerzyk w ostatnich latach?

Uśredniona cena talerzyka w 2021 roku wynosiła od 150 do 300 złotych. W 2022 roku stawki rozpoczynały się od 200 złotych. Aktualnie mediana wynosi już od 300 do 400 złotych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach cena za wesele mogła wzrosnąć nawet o 100 proc.

Czytaj również: Nastolatkowe wypowiadają to słowo na potęgę. Tak chcą wyznać, że ktoś im się podoba

Trzy czynniki, które należy wziąć pod uwagę, wkładając pieniądze do koperty na wesele

Zdjęcie Ile dać do koperty na wesele 2023? To zależy od kilku czynników / 123RF/PICSEL

To, ile włożyć do koperty na wesele, jest dylematem, z którym muszą mierzyć się goście. Liczbę wkładanych banknotów i ich nominał można ustalić, analizując 3 czynniki:

wystawność przyjęcia,

stopień pokrewieństwa z młodą parą,

własne możliwości finansowe.

Warto też dowiedzieć się, czy oprócz pieniędzy w kopercie, w dobrym guście będzie przekazanie dodatkowego podarku. Jeszcze nie tak dawno to prezenty odgrywały główną rolę na weselach. Jednak w ostatnich latach nowożeńcy podkreślają, że najlepszym prezentem będzie dla nich koperta z pieniędzmi w środku.

Czytaj również: Pierwszy objaw zauważysz na ciele. Tak trzustka wysyła sygnał ostrzegawczy

Ile włożyć do koperty na wesele 2023: jak ocenić koszt przyjęcia?

Zdjęcie Nowożeńcy zwykle wolą pieniądze od prezentów / 123RF/PICSEL

Jak określić wystawność przyjęcia? Można sprawdzić cenę za talerzyk, którą proponuje lokal, gdzie odbędzie się wesele. Powinno to wyznaczać minimum kwoty, jaką należy włożyć do koperty. Jej wartość może być większa o ok. 200-300 złotych ze względu na konieczność wynajęcia zespołu, DJ-a i wykonania wystroju wnętrza.

Pokrewieństwo a pieniądze, czyli ile do koperty wkłada rodzina, a ile przyjaciele?

Ważny jest też stopień pokrewieństwa. Przyjęło się, że chrzestni i bliscy przyjaciele powinni włożyć do koperty więcej pieniędzy. W przypadku chrzestnych ta kwota wynosi co najmniej 1500 złotych. Bliscy przyjaciele mogą włożyć od 800 do 1000 złotych. Pozostali goście powinni włożyć do koperty na wesele od 500 do 700 złotych.

Warto wziąć pod uwagę własne możliwości finansowe

Zdjęcie Wartość prezentu ślubnego zależy od bliskości relacji z nowożeńcami / 123RF/PICSEL

Ostatnią kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę, jest to, ile jesteśmy w stanie włożyć do koperty. Kondycja ekonomiczna gości zmienia się w czasie. Niekiedy koperty są wypełnione po brzegi, a czasem zdarza się, że pojawiają się nieporozumienia. Nietaktem jest przekazanie pustej koperty. Nawet kilkaset złotych będzie pomocą dla pary młodej i z pewnością zostanie docenione.

Ile daje świadek na wesele 2023?

Świadek to ważna osoba na przyjęciu weselnym. Jest pomocą dla nowożeńców i wspiera ich w kwestiach organizacyjnych zarówno przed, jak i w trakcie organizowanego wydarzenia. Zwykle od świadków oczekuje się koperty z wyższą sumą pieniędzy w środku.

Zdjęcie Koszt ślubu i wesela to duże obciążenie dla budżetu nowożeńców / 123RF/PICSEL

Świadkowie w hierarchii gości plasują się pomiędzy chrzestnymi a najbliższymi przyjaciółmi. Dlatego kwota, którą powinni przekazać, mieści się w przedziale od 1000 do 1500 złotych. Miłym gestem będzie też sprezentowanie podarku parze młodej.

Czytaj również: Huczne wesele Norberta Kaczmarczyka. Wiceminister komentuje

Czy świadek oprócz koperty daje prezent na ślub?

Owszem, pieniądze w kopercie będą pomocą dla nowożeńców, ale na pewno docenią dodatkowy podarunek. Oprócz koperty można dać prezent. Co kupuje świadek na ślub? Jest to najczęściej rzecz, którą para młoda będzie używać w przyszłości lub wykorzysta ją jako miłą pamiątkę.

Do często wybieranych prezentów przekazywanych przez świadka na weselu zalicza się m.in.: zestaw do picia kawy, atłasową pościel, kolaż zdjęć przywołujących miłe wspomnienia, bon na sesję zdjęciową, czy weekend w SPA. Uzupełniając kopertę podarkiem, można dodać miły, osobisty akcent, podkreślając tym samym bliskie relacje łączące świadka i parę młodą.

Czytaj również:

Mało znana ulga dla emerytów. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Najmodniejsze spodnie wiosny. Nosi je Anna Lewandowska

Fatygant, miglanc i klawy nieborak, czyli polskie słowa zagrożone wyginięciem