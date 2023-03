Internauci nie wierzą w jej wiek. Ma czwórkę dzieci i dwoje wnuków

Życie i styl Pracuje na porodówce. Zdradziła co mówią przyszli tatusiowie. Burza w komentarzach Tara występuje w mediach społecznościowych jako "TaraGenX". Kobieta od dłuższego czasu budzi spore zainteresowanie internautów. Wszystko z uwagi na jej młodzieńczy wygląd. Publikowane przez nią zdjęcia wywołują jednak sporo kontrowersji.

Kobieta zebrała na TikToku pokaźne grono niemal 850 tys. obserwatorów. Wielu z nich jest wprost zachwyconych nienaganną figurą oraz młodzieńczą urodą kobiety. Tara pozuje bowiem do fotografii w skąpych strojach, dumnie eksponując wszelkie walory swojej sylwetki.

Tymczasem kobieta ma czworo dzieci i dwoje wnucząt, a wkrótce skończy 50 lat.

Ma 49 lat i umawia się z mężczyznami w wieku swoich dzieci. Internauci są w szoku

Kobieta budzi jednak spore kontrowersje. 49-latka nie ukrywa bowiem przed swoimi fanami, że najbardziej pociągają ją o wiele młodsi od niej mężczyźni. "Każda rodzina potrzebuje babci, która randkuje z facetami o połowę młodszymi" - napisała pod jednym ze swoich filmików. "Kto ma 48 lat i spotyka się z facetem o rok młodszym od swojego 29-letniego dziecka?" - czytamy pod innym.

Co więcej, kobieta wybiera na randki zmysłowe stroje, które mocno podkreślają jej figurę. To nie wszystkim internautom przypadło do gustu. "Naprawdę zamierzasz iść tak ubrana do restauracji?", "Jestem na nie. Po prostu masz dobre geny", "Zacznij w końcu umawiać się z mężczyznami, a nie dziećmi" - piszą oburzeni.

Inni bronią jednak kobiety, gratulując jej odwagi i pewności siebie. "Noś to, w czym czujesz się komfortowo. Kogo obchodzi, co mówią lub myślą o tobie inni ludzie", "Chciałbym, żeby każda starsza kobieta ubierała się tak jak ty", "49? Nie wyglądasz na więcej niż 30 lat", "Wyglądasz jak nastolatka. Lubię twoją pewność siebie" - czytamy w komentarzach.

