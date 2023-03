Spis treści: 01 Sukces TikToka. Aplikacja mądrzejsza, niż się spodziewano

02 Tiktok - wie co lubisz, nim ty się o tym dowiesz

03 „Dla dzieci i nastolatków”. Mity na temat TikToka

04 Czarna strona tiktoka - kontrowersje wokół aplikacji. Cyberbezpieczeństwo, fake newsy i bezpieczeństwo nieletnich

05 Co "zetki" oglądają na TikToku? Subiektywna lista

Sukces TikToka. Aplikacja mądrzejsza, niż się spodziewano

TikTok jest obecnie najczęściej pobieraną aplikacją na telefon. Według danych dostarczonych przez Mediapanel polscy internauci spędzają na przeglądaniu TikToka więcej czasu niż na jakimkolwiek innym konkurencyjnym serwisie społecznościowym. W styczniu polski użytkownik na przeglądanie Tiktoka poświęcił średnio około 19 godzin. Dlaczego więc TikTok jest siecią społecznościową, której poświęcamy tak wiele czasu - a co za tym idzie - dlaczego tak trudno nam przerwać ciąg scrollowania podczas korzystania z tej aplikacji? Według eksperta portalu theguardian.com sukces TikToka można wytłumaczyć dosyć prosto. Alex Hern twierdzi, że to algorytm TikToka sprawia, że ta platforma osiągnęła tak ogromny sukces. "Przekracza on granice osobistej przestrzeni". Co oznacza to w praktyce?

Tiktok - wie co lubisz, nim ty się o tym dowiesz

Zdaniem eksperta theguardian.com kluczowym elementem, który przemawia za atrakcyjnością platformy, jest wyświetlanie użytkownikom treści na podstawie tych które były dla nich interesujące w przeszłości. A skuteczność i dokładność tego algorytmu można określić jako bezkonkurencyjną. Jednak to właśnie z tym zaskakująco adekwatnym do zainteresowań użytkownika algorytmem wiąże się wiele kontrowersji. Bo skąd aplikacja tak dużo o nas wie?

Oprócz podstawowych funkcjonalności TikToka, które zapewniły mu miejsce wśród konkurencji, tj.: łatwości edycji i tworzenia materiałów wideo, czy dostępie do licencjonowanej muzyki, to superinteligentny algorytm aplikacji sprawia, że aplikację trudno podrobić (co konkurencyjne platformy social media starają się robić nieustannie). TikTok bowiem proponuje treści nowemu użytkownikowi i momentalnie się uczy tego, czego użytkownik od niego chce. Instalując aplikację i zakładając konto, przez chwilę można mieć wrażenie, że treści na tej platformie są kompletnie poza kategorią zainteresowań - mnie również się tak wydawało. Tańczące influencerki, czy trendy makijażowe - wystarczy jednak kilkukrotnie przewinąć sekcję "Dla ciebie", by algorytm rozpoczął naukę i personalizację treści - i to niezwykle szybko oraz precyzyjnie. Nawet jeśli nasze zainteresowania są niszowe, aplikacja dobierze odpowiednie treści. Lubisz specyficzny czarny humor, jesteś fanatykiem kiszonek, a może interesujesz się planespottingiem, czy architekturą renesansu? TikTok będzie o tym wiedział szybciej, niż ci się wydaje

„Dla dzieci i nastolatków”. Mity na temat TikToka

Oficjalnie z TikToka mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły trzynaście lat. W praktyce jednak łatwo ominąć to zabezpieczenie, podając po prostu inną datę urodzenia. Według statystyk to młodzież w wieku 10-19 jest największą grupą użytkowników TikToka (25 proc.), jednak te procenty rozkładają się podobnie w starszych grupach wiekowych. Co ciekawe, 20-29 latków na Tiktoku jest około 20 proc., a osób 50+ - 11 proc. - wcale więc nie tak mało, jak może się wydawać.

Kolejnym mitem na temat TikToka jest to, że publikowane tam treści są dla statystycznego Kowalskiego absurdalne, infantylne i nieprzydatne. Wystarczy jednak spojrzeć na to, jaka tematyka interesuje użytkowników polskiego tiktoka. Jak podaje raport GetHero pt. "Kim są Polscy użytkownicy Tiktoka", najczęściej przeglądanymi treściami na tej platformie są te z zakładki "dla ciebie", czyli to, co zaproponuje nam algorytm aplikacji. Kolejnymi kategoriami jest humor - tematyka komediowa. Użytkownicy lubią przeglądać trendy, treści typu "POV" - materiały kręcone z perspektywy danej osoby (obraz widzimy "oczami bohatera"), kulinaria, czy triki ułatwiające życie.

Na TikToku - tak, jak na każdej innej sieci społecznościowej - nie dominuje jedna tematyka. Można tam z powodzeniem znaleźć treści edukujące w wielu zakresach tematycznych, newsy ze świata, czy poradniki na interesujące tematy. Wszystko zależy od tego, co nas jako użytkownika interesuje.

Czarna strona tiktoka - kontrowersje wokół aplikacji. Cyberbezpieczeństwo, fake newsy i bezpieczeństwo nieletnich

Błyskawiczny wzrost popularności aplikacji czy fakt, że TikTok jest aplikacją chińskiego wydawcy, stały się przyczynkiem do wielu kontrowersji na jego temat. Jedną z najgłośniejszych jest sposób zbierania danych przez aplikację. W USA pojawiły się domniemania, że TikTok jest wykorzystywany do szpiegostwa na rzecz chińskiego rządu, od których zarząd aplikacji oficjalnie się odciął. Początkiem tego roku świat obiegła informacja, że szef Tiktoka został wezwany na przesłuchanie przed kongresem USA w sprawie praktyk platformy w zakresie prywatności konsumentów i bezpieczeństwa danych. Na przełomie 2022 i 2023 roku prezydent Biden podpisał ustawę, która wprowadza zakaz korzystania z Tiktoka na wybranych urządzeniach w USA - konkretniej urządzeniach pracowników rządowych - ze względów bezpieczeństwa.

Zdjęcie TikTok niejednokrotnie naraził się opinii publicznej ze względu na cyberbezpieczeństwo / 123RF/PICSEL

TikTok został uznany przez Izbę Reprezentantów za "wysoce ryzykowną w związku z dużą liczbą problemów bezpieczeństwa". Następnie na podobny ruch zdecydowała się Komisja Europejska. Tiktok naraził się również na kontrowersje ze względu na swoich najmłodszych użytkowników. Prokurator generalny stanu Indiana w USA wystosował oskarżenia przeciwko aplikacji m.in. z powodu narażania osób nieletnich na nieodpowiednie i przeznaczone wyłącznie dla dorosłych treści. Kolejnym problemem dotyczącym aplikacji jest szybkie rozprzestrzenianie się na TikToku fake newsów a nawet filmów i zdjęć tworzonych techniką "deepfake".

Co "zetki" oglądają na TikToku? Subiektywna lista

TikTok zagospodarował miejsce w twórczości internetowej, którego wcześniej nie udało się zająć żadnej sieci społecznościowej, czy serwisowi internetowemu. By przybliżyć różnorodność treści prezentowanych na tej platformie, stworzyłam listę zawierającą kilku z moich ulubionych twórców. Oto moje subiektywne zestawienie ciekawych i wartościowych twórców na TikToku według "zetki".

Komik w przebraniach - @adrianbliss

TikTok

"Facet ze wszystkimi przebraniami" - tak często użytkownicy nazywają Adriana. Swoje milionowe wyświetlenia zawdzięcza nieszablonowemu podejściu do humoru i przyrody. Tej satyry nie da się podrobić.

Praca pielęgniarki - tak absurdalne, że aż śmieszne - @kiriikiriii

TikTok

Iza Paciorek to młoda pielęgniarka, która z absurdów swojego zawodu czy niecodziennych historii pacjentów postanowiła stworzyć satyryczny kontent na TikToku. Jej nagrania często ogląda się śmiejąc się przez łzy, jednak taka forma przekazu na pewno pozwoli docenić pracę opieki zdrowia w Polsce.

ASMR - dla wielu bez niego nie istniałby TikTok i... sen - @charodeika_asmr

TikTok

Świat dzieli się na dwie grupy - tych, którzy uwielbiają ASMR i tych, którzy zasypiają bez problemu. Nika prowadzi wieczorne live’y na Tiktoku. Dla wielu użytkowników są one jak wieczorna rutyna - dzięki słuchaniu dźwięków płynących z jej transmisji na żywo udaje się im zrelaksować, a nawet zasnąć.

Dla fanów zwierząt wszelakich - @nedziapets

TikTok

Kto nie kocha słodkich piesków? Na kanale Niedzi znajdziemy nie tylko standardowe zwierzęta domowe. Są też węże, karaluchy, a nawet motyle. Wszystko z dużą dawką wiedzy prosto od zoologa.

Nostalgia za nieznanym - @peerele

TikTok

Czy można tęsknić za czymś, czego nigdy się nie doświadczyło? Jeszcze jak! To zjawisko jest wręcz charakterystyczne dla pokolenia Z. Konto @peerele to nie lada gratka dla fanów okresu PRL, czy po prostu chętnych by zobaczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach.

"Rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady" - @oldtimehawkey

TikTok

Dawka eskapizmu w codziennym życiu nikomu nie zaszkodzi. Fritz mieszka w Michigan w USA wraz ze swoimi dwoma owczarkami. Z użytkownikami TikToka dzieli się swoim sposobem na slow-life w wersji z lat dziewięćdziesiątych i z dala od ludzi - za to z dużą ilością spokoju i gorącego kakao.

Tabu z dawką humoru - @centrumterapiihaak

TikTok

Jak się zachować, kiedy czyjeś argumenty są tak nielogiczne, że wręcz nie istnieje możliwość polemiki? Twórcy z Centrum Terapii Haak odwracają dzielące Polaków tematy tak, by pokazać jak to jest, kiedy jest się po tej drugiej, mniejszościowej stronie

Rośliny to nowe zwierzęta - zwierzęta to nowe dzieci - @w_kokosowym_swiecie

TikTok

Czy można zastąpić sobie posiadanie potomka? Coraz więcej osób z młodszych generacji nie chce posiadać dzieci - często zamiast tego decydują się na zwierzaki. Jeżeli naszego pupila traktujemy jako członka rodziny, to z pewnością te dwa urocze psiaki i ich perypetie znajdą miejsce w naszym sercu.

Coś dla fanów true crime i ciekawostek historycznych - @makabrycja

TikTok

Trudno zaprzeczyć, że tematyka grozy - makabrycznych zbrodni, nierozwiązanych zagadek kryminalistycznych, czy seryjnych morderców w ostatnim czasie stała się niezwykle popularna - i to nie tylko za sprawą Netflixowego serialu o Jeffreyu Dahmerze. Makabrycja krótko i zwięźle opisuje te bardziej i mniej popularne sprawy kryminalne. Jej tiktokowy profil to gratka dla fanów tematyki grozy.

Kropla wiedzy w morzu komedii - @adam_mirek

TikTok

Adam to naczelny tiktokowy pan od chemii i biologii. Ten doktorant inżynierii biomedycznej pokazuje na TikToku sporo praktycznej wiedzy na temat nauki w codziennym i mniej codziennym życiu.