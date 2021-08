Niespotykany rekord!

Rekord Ramsdell został potwierdzony 15 lipca 2021 roku. To właśnie wówczas sędzia, wraz z innymi osobami odpowiedzialnymi za pomiar odwiedzili kobietę w South Norwalk, kiedy przebywała w gabinecie dentystycznym, do którego zazwyczaj uczęszcza. Ekipa na miejscu dokonała oficjalnego pomiaru długości i szerokość ust Samanthy za pomocą suwmiarki cyfrowej.

Kobieta w mediach społecznościowych pokazuje, jak wiele rzeczy może zmieścić w buzi. Gdy jej usta są najszerzej otwarte, odległość pomiędzy krawędziami zębów mierzy aż 6,56 centymetra. U przeciętnego człowieka odległość ta wynosi najczęściej od 4 do 5 centymetrów. Wynik Samanthy jest więc naprawdę imponujący.

Reklama

Instagram Post

Ramsdell może pochwalić się również dużą rozpiętością warg. Gdy ma zamkniętą buzię, odległość od lewego do prawego kącika ust to aż 10 cm. 31-letnia mieszkanka Connecticut cieszy się, że została oficjalnie ogłoszona rekordzistką świata. Wymiar jej otworu gębowego widnieje już w Księdze Rekordów Guinnessa - to dla niej nagroda za lata upokorzeń.

Samantha Ramsdell cierpiała z powodu dużych ust

Ramsdell w wywiadzie, którego udzieliła organizacji Guiness World Record, wyznała, że zawsze uważała swoje usta za wyjątkowo okazałe. Gdy była młodsza, nie lubiła ich i z trudem przyszło jej zaakceptowanie tej nietypowej cechy wyglądu. Jako dziecko Samantha często była zastraszana i wyśmiewana przez kolegów z klasy. Inni szydzili z tego, jak wyglądała, wytykali ją palcami na szkolnych korytarzach i przezywali "wielkie usta".

Instagram Post

Ramsdell podczas rozmowy zaznaczyła również, że pozostali członkowie jej rodziny mają usta normalnych rozmiarów, więc nie mogli zrozumieć, co czuła, będąc prześladowana przez rówieśników. Kobieta nie wie, po kim odziedziczyła tak charakterystyczną urodę. "Mieć 31 lat i pobić rekord dzięki cesze, która kiedyś budziła moją niepewność? To wspaniale! Teraz usta to jedna z najwspanialszych rzeczy we mnie" - powiedziała Ramsdell.

Wideo youtube

Ramsdell dzięki monstrualnym ustom robi karierę

Kobieta od jakiegoś czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na TikToku w trakcie kilkusekundowych filmików pokazuje, jak wkłada do wielkiego otworu gębowego jedzenie. Usta kobiety zmieściły równocześnie aż trzy pączki! Innym razem rekordzistka bez zawahania włożyła do buzi całego piętrowego cheeseburgera!

Ramsdel na TikToku zgromadziła sporą i oddaną społeczność - jej konto obserwuje już ponad 1,7 miliona osób z całego świata. Fani podziwiają kolejne wyczyny 31-latki i towarzyszą jej podczas podróży. Największą furorę oczywiście robią filmiki, na których Samantha je posiłki - dzięki rekordowo wielkim ustom gigantyczne porcje znikają z talerzy w mgnieniu oka!

Instagram Post

Ramsdell zaznacza, że decyzja o rozpoczęciu działalności na TikToku wcale niebyła dla niej oczywista. Kobieta czuła się staro i nie wiedziała, czy sprosta wygórowanym oczekiwaniom użytkowników aplikacji. Na początku pandemii, podczas kolejnych lockdownów, Samantha nudziła się w domu. Postanowiła wówczas zaryzykować i wykorzystując swój talent komediowy, pokazać, co potrafią jej gigantyczne usta. Właściwie z dnia na dzień Ramsdell zyskała ogromną popularność. Filmy, które publikuje niekiedy mają nawet miliony odsłon!

Fani masowo wysyłają do rekordzistki wiadomości prywatne z propozycjami, co mogłaby zjeść następnym razem, by zadziwić widzów i zaspokoić ich ciekawość.

Moje usta odróżniają mnie od całej reszty piosenkarzy i wszystkich innych twórców internetowych. Nigdy nie sądziłem, że można stać się sławnym dzięki ustom, ale to niesamowite uczucie. Naprawdę fajne być niepowtarzalnym

Instagram Post

Przeczytaj również:



Gwiazda serialu "Zbuntowany anioł" zmarła po krótkiej walce z COVID-19



Ile naprawdę nas kosztuje medycyna estetyczna?

Stuartowie. Najbardziej pechowa dynastia Europy?

Zobacz również: