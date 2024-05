Mają orzechowo-kwaskowaty smak. Teraz jest najlepsza pora, żeby je zebrać

Buki to okazałe, osiągające nawet 50 metrów wysokości drzewa, których liście wykorzystywane były przez nasze babcie w medycynie naturalnej. Jak smakują takie liście, czy dziś również można je spożywać, a jeśli tak, to co należy z nich zrobić?