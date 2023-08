Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie

Życie i styl Klaudia El Dursi w odważnych stylizacjach. Zachwyciła na festiwalu Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona gwiazd, które aktywnie działają w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 1,5 mln osób. Gwiazda telewizji stara się więc regularnie publikować urywki swojej codzienności, pokazywać jak spędza wolny czas i udostępniać rodzinne ujęcia.

Celebrytka nie może narzekać na brak zainteresowania, a grono fanów stale się powiększa. Jej posty w mediach społecznościowych są szeroko komentowane. Mimo że nie brakuje pod nimi słów zachwytu, to wielu nie szczędzi uszczypliwych komentarzy. Zdarza się, że internauci krytykują Małgorzatę Rozenek-Majdan niemal za wszystko. Celebrytka zazwyczaj nie odpowiada na wpisy hejterów, ale tym razem zrobiła wyjątek.

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiada hejterom

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała nowe zdjęcie zrobione w lustrze na instagramowym profilu. Celebrytka zapozowała w luźnej stylizacji, która odsłoniła jej umięśniony brzuch. Kadr opatrzyła opisem, wobec którego internauci nie potrafili przejść obojętnie. "Żyjemy w kulturze przypie*****. Ostatnio stało się to modne. Nigdy tego nie zrozumiem i nie dam sobie wmówić, że to z troski o innych. Czasami sobie myślę, że hipokryzja i frustracja staje się sposobem na życie. No cóż u mnie tak nie będzie. Ja jak zawsze witam Was szerokim uśmiechem i otwartym sercem, życząc Wam najlepszego dnia. Tak: usta otwarte, goły brzuch, selfie w lustrze, coś jeszcze?" - napisała.

Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła, że ma już dość hejtu pod jej postami. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. "I co jeszcze? Zupełnie nic. Jest Pani piękną kobietą, pewną siebie i świadomą. To najbardziej boli innych. Ale proszę, niech się Pani nie zmienia", "Wyglądasz przepięknie, a krytyków, którzy sami czują się niedowartościowani olej, miłego dnia", "No każdemu przecież nie dogodzisz, nie da się" - czytamy na Instagramie.

