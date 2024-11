Wyłączenie ogrzewania w budynku wielorodzinnym pociąga za sobą kosztowne skutki. Mamy tu do czynienia z kradzieżą ciepła, ponieważ ciepło z sąsiednich mieszkań ucieka do lokalu nieogrzewanego. Przez to rachunki sąsiadów rosną. Podobnie jest z rachunkami za użytkowanie części wspólnych: ciepło z klatki schodowej również będzie przenikało do mieszkania, w którym są wyłączone grzejniki.