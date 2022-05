Spis treści: 01 Stopa grecka. Czym się wyróżnia?

02 Stopa grecka i osobowość

03 Stopa grecka i jej wpływ na zdrowie

04 Polska gwiazda wyśmiała "grecką stopę"

Stopa grecka. Czym się wyróżnia?

Stopa grecka to 1 z 3 rodzajów stóp, wyróżnianych ze względu na długość palców. 70 proc. ludzi na świecie ma stopę egipską, w której najdłuższym palcem jest paluch. Najrzadziej spotykanym typem jest stopa rzymska, która jest nazywana kwadratową. Ten rodzaj stopy ma 10 proc. ludzi na świecie. Tutaj wszystkie palce mają niemal identyczną długość.

Stopa grecka jest nazywana inaczej stopą Mortona. W tym przypadku najdłuższym palcem jest drugi palec. Taką budowę stopy ma 20 proc. populacji. W czasach starożytnych palec Mortona uznawano za oznakę inteligencji i pochodzenia arystokratycznego.

Spośród stóp w greckim typie wyróżnia się również stopę grecką prostokątną i stopę grecką spadzistą. Wszystko zależy od długości palców. W przypadku pierwszej z wymienionych drugi palec jest dłuższy niż paluch, ale kolejne palce mają podobną długość. Natomiast "typ spadzisty" ma drugi palec najdłuższy, ale kolejne palce są ułożone w linii prostej, która jest nachylona pod kątem ostrym w dół stopy.

Zdjęcie Grecki, rzymski, a może egipski? Kształt twojej stopy wiele o tobie mówi / 123RF/PICSEL

Stopa grecka i osobowość

Stopa grecka może wiele zdradzić o osobowości swojego posiadacza. U osób, u których drugi palec stopy jest najdłuższy, uchodzą za inteligentne, kreatywne, a do życia podchodzą z optymizmem. Z drugiej strony, są zbyt impulsywne i podatne na stres. Stopy greckie najczęściej mają artyści i sportowcy.

Stopa grecka i jej wpływ na zdrowie

Zdjęcie Stopa grecka ma predyspozycje do deformacji i pewnych schorzeń / 123RF/PICSEL

Chociaż wyjątkowa, może przysporzyć trochę problemów ze zdrowiem. Stopa grecka może dać się we znaki, ponieważ ma predyspozycje do deformacji i pewnych schorzeń. Urazom najczęściej ulega drugi palec, ponieważ jest najbardziej obciążony. Często dochodzi też do jego deformacji, co prowadzi do powstania palca młotkowatego. Ze względu na to, że palec jest w ciągłym zgięciu, na jego grzbiecie pojawiają się bolesne odciski. Zniekształcenie dotyczy palców od drugiego do piątego.

Co zrobić, aby ryzyko deformacji było mniejsze? Ważne, aby osoby mające grecki typ stopy wybierali właściwe obuwie. Najlepszy wybór? Buty z szerokim noskiem. Problem pomogą również rozwiązać odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające.

Polska gwiazda wyśmiała "grecką stopę"

Ostatnio motyw "greckiej stopy" wzbudził gorącą dyskusję wśród internatów. A wywołała ją Aleksandra Żebrowska, która na opublikowanym na Instagramie zdjęciu pokazała swoje stopy w czarnych klapkach. Żebrowska słynie z dystansu do siebie, a na zdjęciach nie obawia się pokazywać bez makijażu i w codziennych sytuacjach. Tym razem żona znanego aktora postanowiła zadrwić właśnie z wyglądu swoich stóp. Uwagę zwraca jeden szczegół - drugie palce są dłuższe od dużych.

Swoje zdjęcie opatrzyła opisem: "Drugi palec uwielbia te buty. Tylko skarpety trzeba zdejmować trochę wcześniej" - napisała na Instagramie Żebrowska.

Internauci od razu zaczęli dyskusję. "Mam to samo, drugi palec dłuższy... a to ponoć oznacza, że rządzimy w domu", "Mam takie same palce i całe życie się ich wstydziłam, do tego stopnia że nie noszę prawie w ogóle sandałów" czy "Jak mi się to podoba. Tak mówią , kto ma taki palec to rządzi w związku. Ale ja lamę ten stereotyp bo nie mam i rządzę" - to tylko niektóre z komentarzy pod postem Aleksandry Żebrowskiej.

