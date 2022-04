Spis treści: 01 Żółte paznokcie u stóp - o czym świadczą? Najczęstsze przyczyny powstawania

Żółte paznokcie u stóp - o czym świadczą? Najczęstsze przyczyny powstawania

Zadbane, zdrowe paznokcie to piękna ozdoba stóp i dłoni. Czym są właściwie paznokcie? To rogowa osłona ostatniego członu palca naczelnych. Paznokieć pełni funkcje ochronne (przed szkodliwym działaniem czynników mechanicznych) oraz obronne.

Jak odczytywać zmiany na paznokciach? To wytwór naskórka, który zbudowany jest z keratyny.

Paznokieć zbudowany jest z blaszki grzbietowej, który wyrasta ze skóry i blaszki podeszwowej. Pod paznokciem znajduje się bardzo wrażliwe łożysko. Choć z wierzchu paznokcie są twarde, to chronią właśnie to delikatne miejsce, które może być rozwojem drobnoustrojów, przy nieodpowiedniej higienie. Gdy pojawiają się na nich plamki lub całe stają się żółte, powinny wzbudzić nasze zainteresowanie, a każda zmiana powinna być sprawdzona.

Wówczas wyglądają nie tylko nieestetycznie, ale też mogą świadczyć o chorobach. Jakie są wobec tego najczęstsze przyczyny powstawania żółtych paznokci?

Zdjęcie Powodem powstawania żółtych paznokci może być grzybica / 123RF/PICSEL

Grzybica - najczęstsza przyczyna żółtych paznokci u stóp

Żółte paznokcie często pojawiają się, gdy osoba maluje płytkę paznokciową kolorowymi lakierami, ale też gdy pojawia się infekcja. Najczęstszą przyczyną jest grzybica paznokci. Grzybicy paznokci prócz żółtej płytki paznokciowej towarzyszą często na niej bruzdy, paznokcie stają się łamliwe i zaczynają odrywać się od łożyska.

Grzybicę paznokci wywołują przede wszystkim dermatofity, rzadziej grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie. Idealnym środowiskiem dla rozwoju grzybicy jest wilgoć, ciepło i ciemne środowisko.

Częściej żółte, grzybiczne paznokcie pojawiają się u stóp, niż u rąk, a powodem tego są właśnie warunki do rozwijania się grzybicy.

Stopa, która większą część dnia jest w skarpecie oraz bucie, nie ma dostępu do świeżego powietrza, a to stanowi środowisko niemal idealne do rozwoju infekcji. Gdy zaobserwujemy u siebie takie zmiany, nie powinniśmy zwlekać z wizytą o podologa lub dermatologa.

Specjalista rozpozna rodzaj grzybicy i zaleci odpowiednie leczenie. Często stosowane są wówczas specjalistyczne lakiery lecznicze z substancją czynną - amorolfiną lub cyclopiroksem. Podczas chorowania należy zachować wyjątkową ostrożność - grzybica paznokci jest zaraźliwa. Dlatego osoba z grzybicą paznokci powinna okresowo powstrzymać się od uczęszczania na basen, czy na siłownie, po pierwsze by nie zwiększać ryzyka pogorszenia stanu chorobowego, ale także by nie zarazić innych osób w miejscach, gdzie może stanąć bosą stopą.

W domu również powinna zachować wyjątkową ostrożność, by nie zarazić domowników. Nie powinno dojść do pomylenia par skarpetek z innymi domownikami, o pożyczaniu butów również nie powinno być mowy, a łazienka powinna być staranniej niż zwykle dezynfekowana.

Zdjęcie Grzybicę paznokci leczy się ciężko i bardzo długo / 123RF/PICSEL

Grzybica paznokci - jak się przed nią chronić? Higiena na pierwszym miejscu

Rutyna i codzienna higiena to najprostsze i najbardziej skuteczne sposoby ustrzegania się przed grzybicą paznokci stóp. Prócz codziennego mycia stóp, w rama profilaktyki:

na basenie i na siłowni poruszaj się w klapkach

prawidłowo i regularnie obcinaj paznokcie. Jeżeli nie wiesz, jak to robić, udaj się do specjalisty takiego jak podolog

codziennie zmieniaj skarpetki na czyste, a obuwie regularnie wietrz, pierz i dezynfekuj

po kąpieli osuszaj dokładnie stopy i okolice paznokcia - jeżeli pojawiają się problemy z nadmierną potliwością stóp, stosuj specjalistyczne pudry i talki

Grzybica to niejedyny powód żółtych paznokci. Łuszczyca i żółtaczka też w ten sposób dają o sobie znać

Żółte paznokcie pojawiają się nie tylko na skutek grzybicy, ale też mogą świadczyć o innej, toczącej się w organizmie chorobie.

Podobnie jak w grzybice, paznokcie wyglądają gdy pojawia się łuszczyca paznokci. Choroba ta nie do końca jest jasna dla specjalistów, lecz ich cześć określa ją jako chorobę autoimmunologiczną. Wśród czynników wywołujących łuszczycę jest cała lista chorób, takich jak:

ostra infekcja, jak angina, odra ospa, czy półpasiec

choroby przewlekłe - cukrzyca, dna moczanowa

Powodem pojawienia się łuszczycy paznokci może być też przyjmowanie leków, które zawierają tetracycliny, sole litu, betablokery, sterydy, czy interferon. Gdy paznokcie zaatakuje łuszczyca, prócz żółtej barwy pojawiają się również wgłębienia w płytce paznokciowej, co tworzy nierówną powierzchnię, występuje też kruszenie się paznokci, a także jak podczas grzybicy, oddzielenie się płytki od łożyska.

Kolejnym powodem żółtych paznokci może być żółtaczka typu A i B. To również wskazanie do niezwłocznego udania się do lekarza.

Jak pozbyć się żółtych paznokci u nóg? Domowe sposoby na przywrócenie paznokciom blasku

Kiedy jednak zostały wykluczone wyżej wymienione choroby, a leczenie odpowiednimi lekami, w tym antybiotykami nie jest konieczne, pozostają domowe sposoby na żółte paznokcie.

Jak zostało wspomniane wyżej, żółte paznokcie mogą powstać w wyniku częstego malowania płytki kolorowymi lakierami, a także pojawiają się, gdy osoba jest palaczem.

Gdy w tych przypadkach pojawiają się żółte paznokcie i nie towarzyszą im inne zmiany chorobowe, można spróbować rozprawić się z tym zabarwieniem domowymi sposobami.

Skuteczne tutaj okażą się cytryna, ocet i soda oczyszczona.

Zdjęcie Moczenie żółtych paznokci w roztworach cytryny, octu, czy nakładanie sody oczyszczonej może przynieść rewelacyjne efekty / 123RF/PICSEL

Cytryna przywróci moc i rozprawi się z żółtymi paznokciami

Nie jest tajemnicą, że cytryna jest źródłem witaminy C i E, a one mają zbawienny wpływ na paznokcie. Nie tylko je umocnią, ale właściwości witaminy C to także redukcja wszelakich przebarwień.

Kwas askorbinowy należy do inhibitorów melanogenezy, czyli hamuje nadmierną produkcję barwnika, działając depigmentacyjnie. Dzięki tym właściwościom witaminy C, od lat walczy się w kosmetologii z przebarwieniami, nie tylko skórnymi, ale także i właśnie na płytce paznokciowej.

Cytryna wykazuje również działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, więc warto ją stosować także profilaktycznie za zgodą lekarza, gdy już rozprawimy się z grzybicą paznokci.

Aby pozbyć się żółtych paznokci powinniśmy pocierać płytkę paznokcia kawałkiem cytryny przez 15 minut. Po tym czasie ręce lub stopy należy umyć bieżącą wodą i zanurzyć palce w soku z cytryny na kilka minut. Po zabiegu należy ponownie umyć ręce, czy stopy bieżącą wodą, osuszy i nałożyć krem nawilżający.

Ocet na żółte paznokcie. Ma właściwości antybakteryjne i grzybobójcze

Ocet najczęściej używany jest do naturalnego dezynfekowania i czyszczenia kuchni, czy łazienki. Charakteryzuje się nieprzyjemnym, ostrym i kwaśnym zapachem, ale potrafi działać zbawiennie również i na ludzkie ciało.

Ocet zawiera kwas octowy, który walczy z grzybami i bakteriami, a także wspomaga wzrost paznokci i co najważniejsze w przypadku żółtych paznokci - pomaga zmniejszać widoczne przebarwienia. Ten produkt polecany jest szczególnie w przypadku grzybicy stóp.

Stosować można zarówno ocet biały, jak i jabłkowy. By użyć octu do walki z żółtymi paznokciami należy zmieszać go z ciepłą wodą, w proporcji 1:1. Palce należy zanurzyć w roztworze octowym i masować paznokcie przez 15-20 minut. Po tym czasie stopy lub ręce wyciągami i osuszamy ręcznikiem papierowym bez spłukiwania bieżącą wodą.

Soda oczyszczona na żółte paznokcie u stóp. Naturalny wybielacz

Soda oczyszczona jest znana ze swoich zdolności wybielających. Podobnie jak i ocet, stosowana jest w kuchni i łazience podczas sprzątania.

Jednak sprawdzi się ona także w dbaniu o paznokcie. Soda oczyszczona znana jest ze wspomagania oczyszczania organizmu z toksyn. Dzięki niej możliwa jest również normalizacja pH w organizmie.

Jako naturalny "wybielacz" poradzi sobie także i z żółtymi paznokciami. By przygotować odpowiednio sodę do walki z przebarwieniami, należy dodać do niej oliwę z oliwek oraz kilka kropel soku z cytryny, tak, by powstałą gęsta papka. Nakładamy ją na paznokcie, pozostawiamy na 10 minut, następnie lekko masujemy płytkę paznokcia wraz z nałożoną papką i spłukujemy bieżącą wodą.

Wyżej wymienione zabiegi można powtarzać 2-3 razy w tygodniu, jeżeli nie zauważymy podrażnień i innych zmian wokół paznokcia.

