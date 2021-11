W porę odkryty czerniak jest całkowicie uleczalny, łatwo go rozpoznać i w porę unieszkodliwić. Podstawą profilaktyki jest samobadanie - każdy pieprzyk odbiegający od normy, czyli zmieniający kształt i kolor, szybko rosnący, krwawiący i swędzący powinien wzbudzić nasz niepokój! Kobiety cierpią najczęściej na czerniaka ramion i nóg, u mężczyzn atakuje on częściej plecy. Gdy znajdziemy już niepokojącą zmianę, kolejnym krokiem powinna być szybka wizyta u dermatologa, który dokładnie obejrzy skórę i zaplanuje dalsze leczenie.



Choć profilaktyka raka skóry to temat poważny i nienastrajający optymistycznie, to na pieprzyki spojrzeć można z lekkim przymrużeniem oka. Astrologia chińska przekonuje bowiem, że miejsce, w którym znajduje się pieprzyk może powiedzieć nam coś o jego właścicielu!





Co oznacza pieprzyk w tym miejscu? Lepiej to przeczytaj!

Jak dodać objętości fryzurze? Załóż na włosy... skarpetkę?! Według The Times of India pieprzyki na nogach i udach symbolizują odwagę i wytrzymałość. Spore znaczenie ma jednak fakt, na której nodze znajduje się pieprzyk. Pieprzyk na lewej nodze może oznaczać, że jesteś artystyczną duszą, podczas gdy ten na prawej zwiastuje duże szczęście w miłości. Spora ilość pieprzyków na nogach przepowiada też sukces finansowy i zawodowy!

Według World of Feng Shui, pieprzyk na ramieniu może oznaczać, że na każdy sukces w życiu przyjdzie ci ciężko pracować i możesz nigdy nie zyskać uznania. Taki pieprzyk sugeruje też, że jesteś osobą ostrożną.

Posiadanie pieprzyka na plecach jest dość powszechne, ale jeśli wierzyć starożytnej, chińskiej astrologii może oznaczać, że nie masz zbyt wiele szczęścia w życiu i tak naprawdę nie chcesz ciężko pracować. Możesz też napotkać na wiele przeszkód i niepowodzeń.

Masz pieprzyk na klatce piersiowej? Zobacz, co to oznacza!

Według World of Feng Shui pieprzyk na klatce piersiowej lub piersi może oznaczać, że jesteś ambitny, hojny i masz szczęśliwe życie rodzinne. Pieprzyk znaleziony u podstawy szyi może natomiast wskazywać na krótkie życie, z możliwością dużego stresu. Oczywiście nie oznacza to, że na pewno będziesz żyć krótko, ale może jest to ostrzeżenie, że musisz się bardziej zrelaksować?

Chińska astrologia przekonuje, że pieprzyk na środku czoła, choć dla wielu mało estetyczny, zapowiada dobrobyt. Taki pieprzyk oznacza też mądrość. Niestety, jest też zła wiadomość - gdy pieprzyk znajduje się po lewej stronie czoła zwiastuje on pecha w życiu, ten po prawek oznacza natomiast, że dana osoba jest świetnym partnerem.



Zgodnie z chińską astrologią pieprzyk na wardze oznacza, że chcesz wiele osiągnąć w życiu i prawdopodobnie odniesiesz sukces! Dodatkowo, jeśli pieprzyk znajduje się w kąciku górnej wargi, oznacza to, że lubisz cieszyć się nawet najmniejszymi rzeczami w żuciu.

Masz pieprzyk na brodzie? Lepiej przyjrzyj się mu z bliska!

Chińska astrologia przygląda się też pieprzykom na policzku! Osoba, która jest ich szczęśliwym właścicielem jest odważna, szczera i pilna, często też wysportowana! Gdy pieprzyk znajduje się na prawym policzku oznacza wrażliwą i opiekuńczą osobę, która ceni rodzinę, podczas gdy ten na lewym policzku reprezentuje introwertyka.



Według chińskiej astrologii pieprzyk na brodzie wskazuje, że dana osoba jest czuła i troskliwa. Oznacza też zdolność przystosowania się, determinację i upór. Jeśli pieprzyk znajduje się po prawej stronie podbródka, zwykle oznacza to umiejętność logicznego myślenia i dyplomatyczny charakter, podczas gdy pieprzyki po lewej stronie brody mają osoby bezpośrednie i uczciwe.

Co astrologia chińska myśli o pieprzykach na pośladkach? Według World of Feng Shui pieprzyk w tym miejscu wskazuje na wysoki iloraz inteligencji, mądrość i kreatywność. Szczęśliwi posiadacze pieprzyków w tym miejscu mogą liczyć na spory sukces i bogactwo!





