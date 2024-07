Dziś na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale uwzględniając ceny kaset oferowanych w popularnych serwisach ogłoszeniowych , należy mieć na uwadze fakt, że być może kasety magnetofonowe znowu mają szanse zaistnieć w świadomości konsumentów.

Na to, że zainteresowanie kasetami magnetofonowymi rośnie, wskazują twarde dane z największych, europejskich krajów. W 2022 r. w Niemczech zanotowano ośmioprocentowy wzrost sprzedaży tego nośnika, co przełożyło się na sprzedaż kaset w liczbie ok. 100 tys. W tym samym roku w Wielkiej Brytanii sprzedano jeszcze więcej kaset magnetofonowych, bo aż 195 tys.